Cutremur de 4,2 grade pe scara Richter în județul Sălaj, în această dimineață

Cei nascuti in zodia Berbec au parte de tranzitul Lunii prin semnul lor, prin urmare si de energia necesara pentru a-si indeplini sarcinile curente, dar si pentru a-si pune ordine in viata. Nativii vor fi lucizi in decizii si chiar se vor indemna sa aseze totul in echilibru. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le poate aduce ocazia sa ia o decizie sentimentala pe care au amanat-o pana acum.