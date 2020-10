Dan Bittman se revolta impotriva autoritatilor: "Sa dea Dumnezeu sa mor de COVID. Nu vreau sa mai traiesc in conditii degradante"

Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, contesta in termeni duri restrictiile impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Dupa ce, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, s-a plans ca dupa "minciuna COVID" trebuie sa suporte si "alertele penibile si mincinoase pe telefon", Dan Bittman a criticatmodul in care autoritatile gestioneaza pandemia.

"Pericolul exista (...) Dar ne luam dupa alte tari in loc sa gandim cu capul nostru. Oameni buni, incepeti sa ganditi cu mintile voastre. Nu va mai lasati influentati de tot felul de povesti care vin din Franta, din Italia, din Germania (...) In Germania sunt, poate, zeci de mii de imbolnaviri in fiecare zi, dar nu moare nici dracu', pentru ca stiu sa aiba grija de ei si ii trateaza. In Romania, avem cateva mii de asa-zise infectari pe zi si, iarta-ma, un medic care lucreaza in sistem exact pe cifre imi povestea cum adunau ei: daca te testeaza de trei ori, la acelasi pacient, pun trei, nu unul singur. De asta spun, hai sa revenim cu picioarele pe pamant", a spus Bittman.

Solistul Holograf a mai spus ca el crede in "modelul suedez, modelul neo-zeelandez, modelul grecesc". "Cum e posibil sa innebunesti niste oameni cu un test cu 30% marja de eroare (testele PCR, n.r.) Hai sa fim seriosi. Vrem sa ingrozim un popor intreg? N-o sa mai iesim pe strazi, mare smecherie", a spus Bitmann. Solistul trupei Holograf a cerut demisia Guvernului si a facut o afirmatie-soc, spunand ca prefera sa moara de COVID decat sa traiasca in actualele conditii.

"Nu am ceva cu Horeca, dar nu asta e problema... Aia dezinfecteaza, ai masca. E vorba si de salile de spectacol, daca atat de tare ne protejeaza masca, de ce nu ii lasi sa vina cu masca la concerte. Stau oamenii in metrou... Trebuiau sa fie zeci de mii de morti. Trebuiau sa fie cazuti pe strada oamenii aia. Daca e asa un virus letal, daca e pandemie. La noi nu e cazul. Trebuiau sa fie 80 milioane de 'dusi', sunt un milion. Am gura spurcata si imi permit sa spun orice. Sa mor si eu de Covid, sa dea Dumnezeu. Chiar nu vreau sa mai traiesc in conditii degradante. Nu se poate asa ceva, este prea mult", a spus Bitmann.