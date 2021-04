Dan Bittman se va vaccina cu AstraZeneca: "O sa iau o saptamana anticoagulant si gata!"

Cunoscutul artist Dan Bittman a anuntat in cadrul unei emisiuni online de la EVZ TV, realizata de Robert Turcescu, ca nu s-a vaccinat pana acum pentru ca a asteptat un vaccin mai clasic si nu cele care au ARN Mesager.

"Nu m-am vaccinat, dar ma voi vaccina. Am asteptat vaccinul Johnson & Johnson, care mi se pare mai traditional si in alea traditionale am incredere. Nu am incredere in astea cu ARN Mesager ca Pfizer si Moderna, de asta astept pe cel de la J & J. Dar, uite, ca sa nu zica lumea nu stiu ce, ma voi vaccina cu AstraZeneca. Eu nu stiu de ce nu se explica lunii care e speriata de tromboze ca daca iei cu o saptamana inainte un anticoagulant, care costa 5 lei, nu se intampla nimic riscant. Nu e comunicare deloc iar lumea e speriata.", a spus Dan Bittman.