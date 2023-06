Dan Puric i-a spus unui reporter de la Digi24: "Dacă mai faceți multe schimbări de sex, o să ajungeți ca președintele țării!"

Au apărut noi detalii despre dialogul purtat între Dan Puric și Digi24, după ce postul TV care vede agenți ai Rusiei peste tot l-a chestionat pentru faptul că a fost invitatul liceului Sfântul Sava din București, pentru a le vorbi tinerilor.

Astfel, Digi24 publicase faptul că Dan Puric i-ar fi pus reporterului doar o întrebare și anume că „Ești plutonier"?

Conform jurnalistului Traian Horia, cunoscutul regizor și actor, i-ar mai fi spus ceva ziaristului de la Digi24.

„Când i-am spus celui de la DIGI „Sunteți plutonier?", aceea nu a fost ultima mea replică. Eu l-am atenționat: "Dacă mai faceti multe schimbări de sex, o să ajungeți ca președintele țării". Doar că el a închis", a completat Dan Puric pentru blogul jurnalistului Traian Horia.

