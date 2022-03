Decizie a Curții de apel Alba Iulia: Raed Arafat nu e șeful DSU. Toate actele semnate de el prin uzurpare de calități oficiale sunt false!

Un judecător de la Curtea de apel Alba Iulia a constatat într-un proces declanșat de Petruț Nicoleta Monica că Raed Arafat nu este reprezentantul legal al DSU și nu poate semna acte juridice în numele și pe seama DSU. La termenul următor (9 mai 2022) urmează să se discute cererea de denunțare ca false a înscrisurilor semnate de Arafat prin uzurpare de calități oficiale.

"În România nu a fost oficial declarată pandemia. Pentru tot ceea ce ne-a fost livrat sub numele de pandemie, între 14 martie 2020 - 8 martie 2022 utilizându-se credința că este epidemie, iar Raed Arafat este șeful DSU și CNSU, precum și comandantul acțiunii. Adăugând că toate cele 24 de hotărâri de guvern care au instaurat și prelungit starea de alertă în cei doi ani de plandemie au fost anulate integral de curțile de apel din țară, înseamnă că tot ceea ce am trait a fost fărădelegea, air nu vreo politică sanitară care să fi mimant măcar respectful legii, al Constituției și al drepturilor și libertăților omului.", spune avocatul Gheorghe Piperea, preluat de activenews.ro.

"Interesant este că această decizie este atacabilă cu recurs doar odată cu fondul - acum va fi foarte interesant cum vor soluționa treaba cu celeritatea acei magistrați și șefi de pe la ÎCCJ care au fost atât de amicali cu Arafat & co până acum. Toate cauzele câștigate de popor contra lui Arafat & co sunt amânate, în rescurs, la calendele grecești. Toate cazurile în care Arafat & co are interese contra poporului se judecă extrem de rapid, în termene de săptămâni sau chiar zile. Doar că aici, în această speță, nu se poate - va trebui să se termine fondul, adică să ma treacă trei - patru luni, pentru ca decizia în ce-l privește pe Arafat să poată fi contestată. Până atunci, ne-stimabilul va sta cu stigmatul pe frunte, la fel cum a stat Petrov, alias Băsescu Tr., timp de 2-3 ani, mai spune Piperea.

"La termenul de azi, 28 martie 2022, UN JUDECĂTOR CURAJOS de la Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că DR. RAED ARAFAT NU ESTE ȘEFUL DSU, fiindcă NU A FOST NUMIT PRIN DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, deci, NU POATE REPREZENTA DSU ÎN PROCES. AM REUȘIT, așa cum v-am spus de aproape un an, dar nu ați făcut presiuni pe parlamentari pentru scurtarea procedurilor de judecată. Plâng de bucurie. La termenul următor, JUDECĂTORUL va stabili DACĂ SESIZEAZĂ PARCHETUL ÎCCJ. Este vorba despre dosarul 5995/2/2021 și găsiți informații pe Portalul instanțelor de judecată, la ACEST LINK. Extras:

„Admite excepția lipsei calității de reprezentant pentru DSU a dl. doctor Raed Arafat, cu consecința anulării actului de procedură întocmit, respectiv a întâmpinării și notelor depuse, urmând ca DSU să fie citat pentru următorul termen de judecată. (...) Prorogă pentru termenul viitor de judecată discutarea excepțiilor și a cererii de denunțare ca fals a înscrisurilor semnate de dl. dr. Raed Arafat."

Am denunțat ca false înscrisurile pe care dr. Arafat le-a semnat și le-a depus în dosar, iar dacă judecătorul va dori, va putea să sesizeze procurorul, conform disp. art.307 din Codul de procedură civilă. Voi publica detalii după redactarea Încheierii de ședință. Detalii despre solicitările mele referitoare la lipsa calității lui Raed Arafat de reprezentant al DSU în proces, din cauză că NU ESTE ȘEFUL DEPARTAMENTULUI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ (DSU), am scris în petiția intitulată "De ce dr. Raed ARAFAT NU A FOST NUMIT LEGAL ca sef al DSU? De ce ORDINELE sefului DSU NU SUNT PUBLICATE LEGAL?", scrie Petruț Nicoleta Monica.