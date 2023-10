Descoperire colosală care ar putea rescrie istoria Terrei: continentele nu s-au format asa cum s-a crezut

Cercetătorii de la Universitatea Curtin au adus dovezi care aruncă o lumină nouă asupra formării primelor continente ale Pământului. Aceste descoperiri contrazic teoriile anterioare, care susțineau că continentele inițiale s-au format prin subducție într-un context de tectonică a plăcilor similar cu cel de astăzi.

Conform cercetărilor recente, aceste continente ar fi putut să-și găsească originile printr-un proces fundamental diferit. Cercetătorii au măsurat izotopii de fier și zinc din roci provenite din Siberia centrală și Africa de Sud și au determinat că este posibil ca aceste roci să se fi format într-un mediu care nu este de subducție.

Termenul de subducție se referă la zona diametral opusă celei de rift. Practic, placa oceanică se ciocnește cu alta și se scufundă înapoi în astenosferă unde se topește. Fenomenul duce la cutremure și lanțuri muntoase vulcanice pe continent sau arcuri vulcanici pe ocean. Subducția se produce sub un unghi de 50-60 de grade și pe o suprafață numită plan Benióff, după numele celui ce a studiat-o.

Autorul principal, Dr. Luc-Serge Doucet, de la Grupul de Cercetare a Dinamicii Pământului din cadrul Școlii de Științe Planetare și ale Pământului de la Curtin, a declarat că primele continente s-au format la începutul istoriei Pământului, în urmă cu mai mult de trei miliarde de ani, dar modul în care s-au format este încă deschis dezbaterii.

„Cercetările anterioare au sugerat că primele supercontinente s-au format prin subducție și tectonica plăcilor, adică atunci când plăcile Pământului se deplasează una sub alta, modelând munții și oceanele", a declarat Dr. Doucet. „Cercetarea noastră a constatat că alcătuirea chimică a fragmentelor de rocă nu era în concordanță cu ceea ce am vedea de obicei atunci când are loc o subducție.

Dacă continentele s-au format prin subducție și tectonica plăcilor, ne-am aștepta ca raportul dintre izotopii de fier și zinc să fie fie foarte mare sau foarte mic, dar analizele noastre au constatat în schimb că raportul dintre izotopi era similar cu cel găsit în rocile care nu sunt supuse la subducție."

Dr. Doucet a declarat că echipa a folosit o tehnică relativ nouă, cunoscută sub numele de metoda non-tradițională a izotopilor stabili, care a fost folosită pentru a identifica cu precizie procesele care au format rocile continentale și mantalei. „Cercetarea noastră oferă o teorie nouă, dar necunoscută, cu privire la modul în care s-au format continentele Pământului în urmă cu mai mult de trei miliarde de ani. Vor fi necesare cercetări suplimentare pentru a determina care este explicația necunoscută", a declarat Dr. Doucet.