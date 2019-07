Descoperiri despre colesterolul "rau". Exista cazuri cand nu ar trebui coborat prea mult, pentru ca intervine un alt pericol major

Cand vine vorba despre colesterolul rau, e de dorit un nivel cat mai mic, pentru a nu aparea bolile de inima. Insa o noua cercetare arata ca un nivel prea mic al acestui tip de colesterol nu numai ca nu ajuta, dar poate face chiar mai mult rau.

Concret, conform unui raport publicat de jurnalul Neurology, cei care au risc mare de infarct hemoragic, cum ar fi cei cu antecedente in familie, ar fi bine sa nu coboare prea mult nivelul acestui colesterol, arata Live Science. Studiul, realizat pe circa 10.000 de persoane din China, a aratat ca, in cazul acestor persoane, recomandarile medicilor cu privire la valorile colesterolului nu ar trebui respectate la virgula, ci doar orientativ.

In prezent, medicii recomanda ca nivelul colesterolului rau sa nu depaseasca 100 miligrame la decilitru. Celor cu risc mare de infarct hemoragic si probleme cardiace li se recomanda sa nu depaseasca 70 miligrame la decilitru. Studiul de fata a aratat insa ca persoanele cu un colesterol rau sub limita de 70 aveau un risc cu 65% mai mare de infarct hemoragic, comparativ cu cei care se situau in "fereastra" 70 - 99 mg/dL. Iar cei cu un colesterol rau si mai mic, sub 50 mg/dL, aveau un risc dublu de infarct hemoragic.