Dezvăluire explozivă despre intervenția medicală de urgență pentru Christa Pike: Cum a supraviețuit la două doze de injecție letală

Intervenția medicală de urgență pentru Christa Pike, femeia care a supraviețuit unei execuții prin injecție letală în SUA, a fost întârziată considerabil din cauza confuziei grave dintre echipele de salvatori și oficialii penitenciarului. Înregistrările apelurilor la numărul 911 dezvăluie că solicitarea de ajutor din camera de execuție a fost considerată inițial falsă.

Intervenția medicală de urgență pentru Christa Pike a fost întârziată din cauza confuziei dintre echipele de intervenție și oficialii unui penitenciar din Tennessee, după execuția sa eșuată prin injecție letală, luna trecută, potrivit înregistrărilor apelurilor la 911 analizate de The Associated Press, informează Mediafax.

Înregistrările arată că au trecut minute prețioase în timp ce oficialii și salvatorii încercau să stabilească dacă solicitarea de ajutor medical din camera de execuție era reală.

Primul apel a fost primit pe 30 septembrie, la ora 20:40, însă a trecut mai bine de o jumătate de oră până când oficialii penitenciarului au confirmat că solicitarea era legitimă.

„Potrivit superiorilor noștri... am fost informați că este un apel fals. Nu este nevoie de asistență medicală la penitenciarul Riverbend", a declarat o persoană neidentificată, la ora 21:03.

Patru minute mai târziu, un membru al echipei de intervenție a raportat că persoane aflate la intrarea penitenciarului insistau că urgența era reală.

„Cineva se află în fața porții penitenciarului și ne spune că este real și insistă să intrăm. Spun că sunt un fel de oficiali ai statului. Am nevoie ca cineva să meargă la poartă și să vorbească cu acești oameni", a transmis acesta.

Abia la ora 21:11 oficialii penitenciarului au confirmat că apelul pentru ajutor era autentic, potrivit înregistrărilor.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost spitalizată după ce a supraviețuit administrării a două doze de pentobarbital, substanța utilizată de autoritățile din Tennessee în încercarea de a o executa.

Femeia fusese condamnată pentru uciderea colegei sale Colleen Slemmer, care a fost bătută și înjunghiată mortal în 1995.

La un moment dat, Pike a fost conectată la un ventilator, iar avocații săi nu se așteptau ca aceasta să supraviețuiască.

Cu toate acestea, avocații au declarat ulterior că Pike și-a recăpătat cunoștința, a început să vorbească și să meargă cu ajutor.

Între timp, aceasta a fost externată din spital și s-a întors la Centrul de Reabilitare Debra K. Johnson, penitenciarul pentru femei în care a fost încarcerată timp de 30 de ani.