DIICOT a publicat raportul INML, in cazul crimelor din Caracal: Nu s-a putut evidentia niciun ADN. Oasele, stare excesiva de calcinare

DIICOT a publicat raportul INML, in cazul crimelor din Caracal. In raport se arata ca niciun ADN nu s-a putut evidentia, in oasele din padurea din Caracal. Acesta este si motivul pentru care parintii Luizei Melencu nu au fost anuntati cu privire la acest raport.

" In dimineata zilei de 17.08.2019, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a inaintat Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism constatarile preliminare ale expertizei genetice judiciare, potrivit carora:

- au fost expertizate de catre Institutul National de Medicina Legala o parte dintre probele ridicate cu ocazia cercetarii la fata locului efectuata la zona de liziera de padure, respectiv fragmente osoase de natura umana.

- avand in vedere starea de calcinare excesiva a acestora, ca urmare a actiunii factorilor fizico - chimici la care a fost supus materialul biologic osos, nu s-a putut evidentia niciun profil ADN.

Precizam ca, prin adresa emisa astazi, procurorii DIICOT-Structura Centrala au reiterat Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici", dispozitia de efectuare in continuare, in regim de urgenta, a expertizei genetice judiciare asupra intregului material probator, inclusiv asupra dintilor si a altor mijloace materiale de proba gasite cu ocazia cercetarii la fata locului.

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism va continua sa informeze opinia publica, cu celeritate, de indata ce vom primi noi informatii de la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", se arata in comunicatul transmis de DIICOT.