DNA cere rejudecarea dosarului in care sunt implicati Mircea si Vald Cosma

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) cere Inaltei Curti sa se anuleze decizia de rejudecare a dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma, a primit cinci ani.

Procurorii cer ca apelul in acest caz sa fie rejudecat de un complet de 5 judecatori. In alta ordine de idei, cererea a fost depusa de DNA pe 25 aprilie. Este vorba de o contestatie in anulare, facuta in baza deciziei Curtii Constitutionale privind nelegalitatea completurilor de 5 judecatori. Inalta Curte a stabilit primul termen din acest dosar pe 11 iunie. Concret, DNA cere anularea deciziei din 26 martie 2018, prin care condamnarile date in acest caz au fost casate, iar intregul dosar a fost trimis pentru judecata in faza de fond.