Doi soti au murit la cateva ore distanta de COVID-19, la doua zile dupa ce si-au pierdut fiul din cauza coronavirusului

Un barbat si o femeie din New Jersey, casatoriti timp de 62 de ani, au murit la cateva ore distanta unul fata de celalalt, la doua zile dupa ce si-au pierdut fiul ucis de COVID-19.

John Freda, un optician in varsta de 51 de ani, descris drept amuzant, ganditor, inteligent si introspectiv, a pierdut batalia cu Covid-19 pe 22 aprilie, a declarat Murphy. Parintii sai, Larry si Vicki, au murit la doar doua zile mai tarziu si la cateva ore distanta. Cuplul a murit din cauza Covid-19, potrivit unui oficial de stat, transmite CNN. Cei doi "erau nedespartiti", a spus guvernatorul la conferinta de presa. Ambii nascuti in Newark, New Jersey, cuplul a petrecut 58 de ani in orasul Fairfield, unde si-au crescut cei trei fii.

"Familia Freda este doar una dintre miile de familii care cunosc prea bine ingrozitoarea forta si putere a virusului", a spus Murphy. "Pentru ei, si pentru noi toti, trebuie sa continuam sa facem tot ce putem pentru a incetini raspandirea acestui virus si a salva vieti." Trebuie sa continuam sa pastram distantarea sociala si trebuie sa continuam sa purtam mastile de protectie. Trebuie sa ne gandim la altii, la propria familie si prieteni si la comunitatile noastre si sa punem binele comun mai presus de toate", a subliniat guvernatorul american.