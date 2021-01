Donald Trump evoca posibilitatea de a se autogratia. Casa Alba a refuzat sa comenteze

Donald Trump a evocat posibilitatea de a se autogratia, declara surse apropiate dosarului pentru Reuters. O astfel de gratiere ar fi intru totul exceptionala, comenteaza Reuters.

Casa Alba a refuzat sa comenteze. Cotidianul The New York Times dezvaluia recent, citand doua surse, ca Donald Trump le-a spus consilierilor sai ca intentioneaza sa se gratieze, in urma alegerilor de la 3 noiembrie. "In mai multe discutii, care au avut loc dupa alegerile prezidentiale, Donald Trump le-a spus consilierilor sai ca se gandeste sa-si acorde o gratiere prezidentiala si a intrebat care ar fi efectele asupra sa din punct de vedere juridic si politic, potrivit acestor surse", scris NYT. Ziarul scrie insa ca era neclar daca Donald Trump a revenit asupra acestui subiect dupa violentele sangeroase care au avut loc miercuri seara la Capitoliu.