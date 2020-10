Dosarul Revolutiei, un caz fara sfarsit: Curtea Suprema exclude unele probe si cere procurorilor militari sa refaca o parte din rechizitoriu

Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat vineri, 9 octombrie, "neregularitatea" rechizitoriului realizat de Parchetul Militar in Dosarul Revolutiei. Curtea Suprema a exclus o serie de probe, potrivit minutei de sedinta publicata vineri.

Curtea Suprema cere, astfel, Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General ca, in termen de cel mult cinci zile, sa remedieze lucrurile care nu sunt in regula in rechizitoriu si sa anunte daca mentine trimiterea in judecata a inculpatilor sau cere restituirea dosarului.

Redam, mai jos, minuta integrala:

1045/1/2019/a1 - Admite, in parte, cererile si exceptiile invocate de Asociatia "21 Decembrie 1989" in calitate de reprezentant al persoanelor vatamate Stancu George, Bancila Elena, Balalau Adriana, succesorii partii civile Vinersar Florin, respectiv Vinersar Elena Georgeta, Vinersar Silviu Alexandru si Vinersar Mihai Sebastian, inculpatii Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si gl. (rtr.) Rus Iosif, precum si exceptiile ridicate din oficiu:

1. Constata neregularitatea rechizitoriului nr. 11/P/2014 din data de 05 aprilie 2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare din perspectiva urmatoarelor aspecte:

- in ceea ce priveste numarul total al volumelor de urmarire penala ce contin probele relevate de parchet in sustinerea acuza?iilor aduse inculpa?ilor atat sub aspectul laturii penale cat? i al laturii civile? i care, cu respectarea dispozi?iilor legale in materia reunirii, compun dosarul nr. 11/P/2014;

- verificarea sub aspectul legalita?ii? i temeiniciei a actului de sesizare de catre procurorul ierarhic superior; - descrierea faptelor retinute prin actul de sesizare a instan?ei in sarcina inculpatilor Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu? i gl. (rtr.) Rus Iosif, indicarea si analiza mijloacelor de proba, identificarea? i stabilirea identitatii persoanelor vatamate, par?ilor civile ori succesorilor acestora prin raportare la acuza?iile aduse fiecarui inculpat din cauza;

- nelegalitatea "depozi?iilor" persoanelor ascultate in fa?a Comisiilor senatoriale? i care au dobandit calitatea de suspecti/inculpa?i in cauza;

- nelegalitatea administrarii unor depozi?ii de martori/persoane vatamate, dupa redeschiderea urmarii penale in cauza; - nelegalitatea administrarii mijloacelor de proba constand in Rapoartele intocmite de Comisia Senatoriala privind evenimentele din decembrie 1989, Sinteza aspectelor ce rezulta din analizele efectuate de parchetul militar in perioada 1990-1994 in cauzele privind evenimentele din decembrie 1989, punctul de vedere preliminar al SRI privind evenimentele din decembrie 1989, Documentarul privind Marele Stat Major din cadrul M.Ap.N., "Cartea revolu?iei romane. Decembrie 1989" de Sergiu Nicolaescu, documentele de arhiva ale Statului Major General privind evenimentele din decembrie 1989 cu referire la ac?iunile intreprinse de Direc?ia de Cercetare a Armatei pentru perioada 17.12 - 31.12.1989, datate mai 1991.

2. Constata ca numarul volumelor de urmarire penala inaintate instantei este de 2995, iar parte din acestea contin un numar mai mare de acte de urmarire penala decat cele mentionate de parchet. Constata ca dosarul nr. 200/P/2007 ce are in continut un numar de 234 volume de urmarire penala - incluzand si volumul 163 bis, lipsa fiind volumul cu nr. 174 mentionat in adresa parchetului (renumerotate de instanta de la nr. 2762 la nr. 2995) -, a fost ata?at prezentului dosar? i il exclude din ansamblul probator.

3. Exclude din materialul de urmarire penala:

- actele intitulate "declaratii" ce contin relatarile facute de Gelu Voican Voiculescu si Ion Iliescu in fata Comisiei Senatoriale; -Rapoartele intocmite de Comisia Senatoriala privind evenimentele din Decembrie 1989 si documentele ce au stat la baza intocmirii acestora;

-Sinteza aspectelor ce rezulta din analizele efectuate de parchetul militar in perioada 1990-1994 in cauzele privind evenimentele din decembrie 1989; -punctul de vedere preliminar al S.R.I. privind evenimentele din decembrie 1989;

- documentarul privind Marele Stat Major din cadrul M.Ap.N.; - "Cartea revolu?iei romane. Decembrie 1989" de Sergiu Nicolaescu;

- documentele de arhiva ale Statului Major General privind evenimentele din decembrie 1989 cu referire la ac?iunile intreprinse de Direc?ia de Cercetare a Armatei pentru perioada 17.12.-31.12.1989, datate mai 1991.

4. Exclude din materialul probator urmatoarele acte de urmarire penala: - declaratiile persoanelor vatamate: Fagadar Emanoil, Petrescu Nicolae din data de 06.06.2008 (filele 15-16, 23-24, vol. 1519), Voina Simona Eleonora din data de 5 iunie 2008 (filele 25-27, vol. 1519), Glogovetan Gheorghe, Silaghi Andrei, Bisca Adriana Maria din 05.06.2008 (filele 108-110, 111-112, 113-115 vol. 1519), Muntean Ioan din 7.06.2008, Groza Ioan, Marian Mircea, Culda Dorel din 4 iunie 2008 (filele120 -125, 172-176, vol. 1519), Lazurca Ana din 5 iunie 2008 (filele186-188, vol. 1519), Pal Andrei, Sabau Simona Maria din 6 iunie 2008 (filele 201 -206,vol. 1519), Cordea Aurel din 4 iunie 2008 (filele 16-18, vol. 1520), Herlea Olimpiu din 5 iunie 2008 (filele 22-24, vol. 1520), Babitchi Siegfrid Ingo din 6 iunie 2008 (filele 28-30, vol. 1520); - actele intitulate "declaratii martor" sau "declaratii" (formular tipizat sau olografe) de la filele 18, 22-24, 29-34, 36, 106, 238, vol. 1506, plicul ce contine mentiunea "glont extras din masina d-nului Secu Alexandru cu antetul R.S.R.

- M.A.I.", fila 41 din vol. 1506, actele intitulate "declaratii" (olografe sau formular tipizat) de la filele 9-12, 23-36, 102-103, 120-124,141-142,143-149, vol. 1507, actele intitulate "declaratii" (olografe) - filele 21-24, vol. 1508; - declaratiile de persoane vatamate/parti civile si succesori ai acestora fata de care prin ordonanta nr. 2556/C/2019 din 21 octombrie 2019 a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a solicitat redeschiderea urmaririi penale in dosarul nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

- Sectia Parchetelor Militare in ceea ce priveste solutia de clasare data in legatura cu plangerile formulate de mai multe persoane (pct.2 din rechizitoriu), confirmata prin incheierea nr. 443 din 27 noiembrie 2019, pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie

- Sectia Penala, in dosarul nr. 2705/1/2019; - procesul verbal si declaratia persoanei vatamate Dragovei Ion, ambele din data de 27 iunie 2018 (filele 102-108, vol. 1907), procesul verbal si declaratia partii civile Fecioru Stefan, ambele din data de 8 august 2018, (filele 121-123 vol. 1908), procesul verbal si declaratia persoanei vatamate Gorgos Ion, ambele din data de 8 august 2018 (filele 136-138 vol. 1908), procesul verbal si declaratia de martor a numitei Nita Florica (filele 92-93, vol. 1910), procesul verbal si declaratia persoanei vatamate Panac Daniela Elena, ambele din data de 3 iulie 2018 (filele 68- 70, vol. 1910), declaratia partii civile Danila Felicia (filele 12-16, vol. 1906), procesul verbal si declaratia de martor a numitului Ciola Hugo Armand din 23 iulie 2018 (filele 110-112, vol. 1906). 5. Ia act ca partile civile Stinea Mircea, Brumar Vasile, Suciu Gheorghe-Vasile, Ban Minodora, Ban Alexandru-Vasile, Ban Florin Iulian, Boanta Iulian, Braga Cristian Nicolae, Braga Lucian-Ioan, Braga Paraschiva, Bustan Aurelia, Bustan Gabriela-Bianca, Cirstea Marin, Cirstea Floarea, Chiran Ruxandra, Chirca Adrian, Radu (fosta Cioran) Elena, Cioran Alexandru Victor, Rusch Elena Lacrima, Coca Florica, Coca Marius Ioan, Coman Georgeta, Coman Gheorghe-Iulian, Coman Daniel-Laurentiu, Coman Daniela, Coman Mihai, Patroi (fosta Coman) Elena-Stefania, Croitoru Maria, Croitoru Tiberius-Daniel, Draculet Elena, Draculet Serban Cristian, Farcas Angelica, Farcas Irina Brandusa, Farcas Mihai Viorel, Farcas Petru Cristian, Gindila Gabriel, Ionescu Elena, Ionescu Constantin, Ionescu Rozana, Ionescu Virginia Elena, Ionescu Roxana (fosta Roxana-Constantina), Istrate Ana, Istrate Mihai, Cocos (fosta Istrate) Magdalena, Cristian Florina, Tosa Mariana, Lodromanean Diana, Lodromanean Ioana, Muntean Maria, Muntean Ioan, Neagoe Anisoara, Neagoe Gheorghe, Ghiuritan Doina, Nemes Doina Maria, Nemes Ioan, Nita Maria, Onisor Ana, Onisor Mihai Lucian, Onisor Viorel-Marius, Onu Anuta, Pais Doina, Pais Iancu Vasile, Pais Ioan, Radu Maria-Gabriela, Sarac Victor, Viju (fosta Severin) Valeria, Severin Cristina-Maria, Stan Ana, Stan Ioan-Severus, Stan Mircea-Ciprian, Stuparu Mariea, Sandor Maria, Bardas (fosta Sandor) Crinuta, Prunean (fosta Sandor) Olimpia, Vasiliu Elena, Vasiliu Vasilica-Elena, Doca Viorica-Elena, Voicu Maria, Voicu Doru-Augustin, Bud Mircea, Chirca Adrian, Chirca Maria, Comanici Remus, Cune Costel, Dragoiu Constantin, Horschager Simon-Sigfried, Manisor Romu, Margeanu Adrian Alexandru, Marginean Vasile, Muresan Mircea, Negrila Ioan, Nuta Elena, Coza Ioana-Raluca, Albert Narcisa-Elena, Ordean Ioan - prin tutore Ordean Maria-Teodora, Paltineanu Ioan Liviu, Prie Ioan, Radu Maria, tigaran Ion, Zelinschi Victoria, Zelinschi Dumitru, Zdircu Marius-Adrian, Zdircu Sorin-Ioan, Bleahu Dumitru, Brumar Vasile, Comsa Nicolae, Dragomir Constantin, Frantu Ion, Giuran Doina, Henning (fosta Moraru) Adrian Constantin, Lazureanu Mihai Dan, Manea Mihail, Mates Ioan, Muresan Dorut, Muset Nicolae, Pantin Lucian Ivan, Paltineanu Ioan Liviu,Smaranda Laurentiu, Stanciu Valeria, Sionean Ioan, Soaita Lucian Radu, Tomuta Maria, Roman Claudia Maria, turloiu Vasile Marcel, Tudor Rodica Emilia, Tudor Madalin-Cristian, Danila Felicia, persoanele vatamate Muresan Mircea, Marginean Daniel, Dascaleanu Vasile, Rus Viorel, Suciu Gheorghe Vasile, si numitii Klein Ana Iuliana - succesoare a persoanei vatamate Tomuta Ioan Silvestru, Rittinghaus Maria Luisa - succesoare a persoanei vatamate Craciun Ovidiu, Radu Elena - succesoare a persoanei vatamate Radu Dragos, Bustan Alexandra-Lavinia - succesoare a persoanei vatamate Bustan Gheorghe, Chiran Ruxandra -succesoare a persoanei vatamate Chiran Petre Silviu, Chiran Iuliana - succesoare a persoanei vatamate Chiran Petre Silviu, Rusch Elena Lacrima - succesoare a persoanei vatamate Cioran Victor, Gindila Ligia - succesoare a persoanei vatamate Gindila Dan Gheorghe, Hienz Ioan-Wilhelm - succesor al persoanei vatamate Hienz Reinhold Wilhelm, Istrate Iacob - succesor al persoanei vatamate Istrate Nicolae, Schenk (fosta Muntean) Daniela-Maria - succesoare a persoanei vatamate Muntean Ioan, Roman Cosmin-Ioan - succesor al persoanei vatamate Roman Ioan, Sarac Laurentiu - succesor al persoanei vatamate Sarac Victor, Vasiliu Daniela - succesoare a persoanei vatamate Vasiliu Vasile, Voicu Alin - succesor al persoanei vatamate Voicu Nicolae, reprezentate de aparator ales, avocat Briciu Vasile, partea civila Stefan Daniela, reprezentata de aparator ales, avocat Arama Iurie, in substituire pentru avocat Cojocaru Claudia, partile civile Cislaru Niculina, Pletea (fosta Cislaru) Luminita, Petre (fosta Cislaru) Ana-Maria si Cislaru Ionel Sorin, reprezentate de aparator desemnat din oficiu, avocat Dascalu Costel Adrian, in substituire pentru avocat Gheorghita Claudia si partea civila Costache Ilie, reprezentata de aparator desemnat din oficiu, avocat Dascalu Costel Adrian, au renuntat la cererile si exceptiile formulate in cauza.

Transmite incheierea motivata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiei Parchetelor Militare, pentru ca, in conformitate cu dispozitiile art. 345 alin. 3 Cod procedura penala, in termen de 5 zile de la comunicare, procurorul sa procedeze la remedierea neregularitatilor actului de sesizare si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata a inculpatilor ori solicita restituirea cauzei. Cu drept de contestatie odata cu incheierea pronuntata conform art. 346 Cod procedura penala. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 9 octombrie 2020.