Dragos Titea, secretar de stat la Transporturi: "La Aeroportul Internațional Henri Coandă lucrurile se deblochează"

Dragos Titea secretar de stat in Ministerul Transporturilor a facut o declaratie de presa referitor la intalnirea reprezentanților aeroporturilor din România:

"Am participat azi în Baia Mare la întâlnirea reprezentanților aeroporturilor din România unde am discutat cu toți directorii de aeroport despre problemele cu care se confruntă.

Am avut plăcerea să constat că, după două săptămâni de când am efectuat împreună cu reprezentanți ai Autorității Aeronautice o vizită la Aeroportul Internațional Henri Coandă, lucrurile se deblochează. După ani de zile de când în CNAB nu s-a făcut nimic, am văzut pentru prima oară un calendar și plan de lucru întocmit riguros de conducerea CNAB sub atenția specialiștilor din Autoritatea Aeronautică.

La sedința desfășurată la Aeroportul Maramureș au participat reprezentați ai Autorității Aeronautice Romatsa, CIAS. Mi-a părut rău să constat că cei din Tarom nu au fost reprezentați de nimeni la această întâlnire! Singurii reprezentanți ai Taromului au fost cei din Departamentul de zbor care au aterizat azi în Baia Mare cu o cursa charter și care au fost la datorie și la înălțime, ca întotdeauna. M-am bucurat în schimb să constat că traficul pe Aeroportul Maramureș este în creștere și că tot mai multe aeronave Tarom și nu numai vor ateriza si decola de pe acest aeroport.

Mă bucură faptul că toți cei din domeniul transportului aerian lucrează astăzi împreună. Guvernul României condus de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă acordă o deosebită atenție siguranței, securității, confortului pasagerilor dar și condițiilor de muncă pentru toți cei care astăzi muncesc în acest domeniu."