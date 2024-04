Echipa de robotică „AI Citizens" a Colegiului Național din Focșani a câștigat finala Campionatului Mondial

Echipa de robotică a Colegiului Național "Al. I. Cuza" din Focșani AICitizens a câștigat în alianță cu The Clueless din San Diego, California si Texpand, Cape Town, Africa de Sud, titlul de Campioană mondială la competitia FIRST Tech Challenge desfășurată în Houston, SUA în data de 21 aprilie 2024.

"Multumim tuturor celor care au fost aproape de echipă prin susţinerea financiară, încurajările si gândurile bune transmise. Victoria AICitizens este victoria întregii comunităti, care s-a mobilizat pentru a susține o echipă pasionată de tehnologie și inovatie și a ajutat astfel la împlinirea unui vis. O îmbrățișare, căt toată bucuria pe care ne-au oferit-o, elevilor din echipă și mentorilor lor, profesorii Tiberiu Oprea si Mihaela Oprea.Un mare bravo celor ce organizează competitia în România într-un mod extrem de profesionist, Natie Prin Educatie si tuturor celor ce o fac posibilă an de an"- scrie pe pag de socializare a Colegiul Național "Al. I. Cuza" Focșani.



Conținutul postării, activată duminică 21 aprilie 2024, ora 02:20 pe contul de facebook FIRST Tech Challenge Romania prin care se anunță că echipa de robotică „AI Citizens" a Colegiului Național „Al.I.Cuza" Focșani a câștigat finala Campionatului Mondial:

„.-19066 AICitizens - Focsani- Romania - FIRST Tech Challenge Romania - echipa CAPITAN

-11212 The Clueless - San Diego - California - 1st pick

-18763 Texpand - CapeTown -South Africa - 2nd pick

ei sunt....

CÂȘTIGĂTORII CAMPIONATULUI MONDIAL FIRST Tech Challenge - Houston 2024

și echipele ECHIPELE FINALISTE, care au jucat foarte foarte bine, meciuri pline de adrenalină și concentrare:

17962 Ro2D2 - Ploiesti- Romania - FIRST Tech Challenge Romania- echipa CAPITAN

12993 RoboKings Aurum - Sunshine Coast - Australia, 1st pick

19836 Hawk - Richmond Hill- Ontario- Canada, 2nd pick

FELICITĂRI!!!"-FIRST Tech Challenge Romania

„AICitizen a pus Focșaniul pe harta roboticii mondiale. Mulțumim pentru momentele de bucurie intensă trăite alături de voi! Felicitări mentorilor Tiberiu Oprea și Mihaela Oprea! Cine suntem noi? Cuza suntem noi!"-Colegiul Național "Al. I. Cuza" Focșani

Reamintim că echipa de robotică a Colegiului Național „Al.I.Cuza" Focșani a reprezentat în aceste zile, România în SUA la Competitia „FIRST Tech Challenge" (n.r. un fel de Campionat Mondial de robotică al elevilor) după ce a câștigat duminică, 24 martie 2024 finala competiției naționale „FIRST Tech Challenge România" (n.r. în fapt Campionatul Național de Robotică al elevilor) desfășurată la Iași.Campionatul Mondial de Robotică First Tech Challenge, a avut loc în Statele Unite ale Americii, la Houston iar la el au participat 243 de formații din întreaga lume.

Membrii echipei AICitizens, campionii mondiali la robotică în competiția FIRST Tech Challenge, desfășurată la Houston, SUA sunt: Stoica Petru, clasa a 11-a A, Constantinescu Rareș, clasa a 11-a A, Stănilă Rami, clasa a 7-a A, Curcă Irina, clasa a 7-a A, Baciu Elisa, clasa a 7-a A, Gorgan Bianca, clasa a 7-a A, Bernovici Tudor, clasa a 7-a A, Găină Stefania, clasa a 10-a A, Hanu Marius, clasa a 9-a C, Bușilă Raul, clasa a 9-a A, Lupu Daniel, clasa a 10-a B, Sandu Matei, clasa a 10-a B.

Profesori și mentori Tiberiu Oprea si Mihaela Oprea. (M.G.G.)