Efectele miraculoase ale laptisorului de matca in tratarea afectiunilor

Fara nicio urma de indoiala, putem spune ca mierea de albine este cel mai cunoscut produs al albinelor. Beneficiile sale sunt incontestabile, insa, pe langa miere, albinele mai produc si alte produse cu proprietati cel putin la fel de miraculoase. Este vorba aici despre laptisorul de matca. Inca din cele mai vechi timpuri, datorita proprietatilor sale, acesta a fost considerat un adevarat elixir al tineretii si al frumusetii.

Nivelul ridicat de substante nutritive, cat si proprietatile antibacteriane, antioxidante, tonice si imuno-modulatoare pe care le au, au facut ca produsele apicole sa fie recunoscute secole la rand ca hiperalimente.

Pentru ce sunt recunoscute produsele apicole?

Efectele pe care hiperalimentele le au asupra organismului sunt numeroase, iar asta se datoreaza si faptului ca substanta cruda, produsul netratat, reprezinta in sine un izvor de vitamine, minerale si oligaelemente, necesare fiecaruia dintre noi.

Printre efectele care l-au facut cunoscut se numara regenerarea tesutului epitelial, reducerea durerilor osoase, prevenirea maladiei Alzheimer, stimularea si intarirea sistemului imunitar. Desigur, acestea sunt in numar mult mai mare, insa de-a lungul secolelor acestea au facut ca tot mai multe persoane sa consume si sa recomande tuturor celor cunoscuti.

Regenerarea tesutului epitelial

Odata cu inaintarea in varsta, regenerarea naturala a celulelor epiteliale si nu numai, devine tot mai grea. Productia de colagen scade, iar pe langa asta, hidratarea naturala a pielii este destul de redusa. Luptand pentru refacerea celulelor si pentru protejarea tenului, actioneaza ca un remediu anti-imbatranire ce stimuleaza productia naturala de colagen. Contribuie in acest fel la intinerirea pielii. Mai mult decat atat, hiperalimentele apicole contin antioxidanti, nutrienti activi, vitamina B si zinc, elemente esentiale pentru sanatatea tesutului epitelial.

Reducerea durerilor osoase

Una dintre cele mai des intalnite afectiuni a secolului este artrita, boala care afecteaza articulatiile si impiedica flexibilitatea si mobilitatea normala a articulatiei. Specialistii au descoperit faptul ca durerile produse de artrita pot fi reduse sau chiar eliminate, consumand zilnic laptisor de matca. Acesta faciliteaza absorbtia intestinala a calciului, il depoziteaza in oase, evitand de asemenea uzura acestuia. Sunt evitate astfel si calcifierea ectopica, calcinoza sau alte afectiuni precum boala depunerilor de cristale de hidroxiapatita, afectiuni banale din punct de vedere medical, insa cu adevarat dificile pentru persoanele diagnosticate.

Prevenirea maladiei Alzheimer

Specialistii in prevenirea si tratarea afectiunilor afirma faptul ca alimentele produse de albine pot imbunatati memoria pe termen scurt, avand de asemenea si efect benefic asupra functiilor neuronale. Aceste efecte se datoreaza continutului ridicat de acetilcolina. Intrucat sistemul cerebral este format dintr-o serie de acizi grasi nesaturati, sensibili la contactul cu radicalii liberi, substantele din hiperalimentele apicole joaca un rol extrem de important in provenirea si tratarea bolilor neurodegenerative, precum Alzheimerul.

Stimularea si intarirea sistemului imunitar

Conform studiilor de specialitate, consumul de produse apicole este un real ajutor in stimularea sistemului imunitar. Asta nu mai este un secret, de aceea tot mai multe persoane adopta aceste produse, atat pentru uz intern cat si pentru uz extern, indiferent de varsta sau de sezon. Mai cu seama le sunt apreciate proprietatile atunci cand sunt administrate persoanelor cu astenii, persoanelor aflate in convalescenta sau a celor care desfasoara activitati fizice care solicita mult organismul si apare oboseala cronica si fizica. Rezultatele laptisorului sunt spectaculoase si in cazul celor cu o alimentatie deficitara, a celor care manifesta slabiciune, dezvolta stari anxioase sau depresive. In cazul copiilor introducerea acestor produse in alimentatie stimuleaza procesul de crestere.

Care sunt insa afectiunile pe care le putem preveni sau trata?

Consumand produse apicole, tinem departe afectiuni si infectii, precum cele cu bacilul E.coli, stafilococul auriu sau alti germeni de natura infectioasa. Pe langa asta, ajuta la echilibrarea nivelului de zahar din sange, poate preveni aparitia diabetului, a migrenelor, a infectiilor urinare si a cistitei.

Cum administram hiperalimentul laptisor de matca pentru a ne putea bucura de efectele sale miraculoase?

Pentru a ne putea bucura de efectele dorite, putem consuma laptisorul in diverse moduri. Cel mai recomandat mod de consum este cel crud, insa atunci cand nu este posibil, poate fi consumat si sub forma de pulbere sau de comprimate. Consumandu-l crud, absorbtia sa in sange este mai rapida si ne putem bucura de toate beneficiile pe care le poate oferi.

Poate fi administrat ca atare, in cazul adultilor cate 2 lingurite (circa 1gram) pe zi, iar in cazul copiilor cate o lingurita pe zi (circa 0,5grame). Poate fi de asemenea amestecat si cu alte produse de la albine, cum ar fi mierea.