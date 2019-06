El incaseaza cea mai mare pensie din Romania. Un procuror comunist

Fostul procuror comunist Gheorghe Balasoiu incaseaza cea mai mare pensie din Romania: 73.890 lei brut, 66.701 lei net. Sub guvernarea PSD, pensia fostului comandant al Penitenciarului Colibasi s-a dublat, de la 34.700 lei la peste 66 de mii lei lunar net.

Conform sursei citate, si in 2019, Gheorghe Balasoiu, fostul comandant al Penitenciarului Colibasi ramane cel mai bine platit pensionar din Romania. Acesta incaseaza lunar o pensie de 66.701 lei. Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), cea mai mare pensie bruta platita in acest an este de 73.890 de lei, din care 7.189 de lei sunt opriti ca impozit. Asadar, cel mai bine platit pensionar din Romania incaseaza lunar 66.701 lei.

Casa Nationala de Pensii Publice a refuzat sa precizeze daca pensionarul care a incasat in ianuarie 2019 suma de 66.701 lei este acelasi om care in iunie 2018 avea o pensie neta de 51.334 de lei. Surse citate de Bugetul.ro spun ca Gheorghe Balasoiu, fost procuror-sef in judetul Arges si fost comandant al Penitenciarului Colibasi a ramas si in 2019 cel mai bine platit pensionar din Romania.

In septembrie 2018, presa relata cum i-a explodat pensia fostului comandant al Penitenciarului Colibasi, in doar zece luni, de la 34.700 de lei la 51.334 de lei in zece luni. De aceasta data, in doar sapte luni, din iunie 2018 pana in ianuarie 2019, pensia de serviciu i-a explodat de la 51.334 de lei la 66.701 lei. Concret, in doar sapte luni, pensia lui Balasoiu a crescut cu 15.367 de lei.