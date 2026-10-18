El Nino contraatacă - Răsturnare spectaculoasă a vremii în România: De la ninsoare la 25 de grade în doar câteva zile

Vremea va avea schimbări importante în România în următoarele zile, potrivit prognozei publicate sâmbătă, 17 octombrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

După un weekend cu ploi, temperaturi scăzute și ninsori la munte, meteorologii anunță o încălzire semnificativă, care va aduce maxime de până la 25 de grade la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, iar ploile vor reveni în mai multe regiuni. Fenomenele sunt puse pe seama lui El Nino care ajunge in zona vest mediteraneeana si acum traverseaza Europa spre România.

Cele mai mari diferențe de temperatură se vor înregistra între nord-estul țării și regiunile sud-vestice. În timp ce în Moldova maximele vor coborî până la 9 grade la începutul săptămânii, în Oltenia se vor atinge 22 de grade. Miercuri, vremea va deveni deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Noaptea de sâmbătă spre duminică, 17-18 octombrie: Ploi în mai multe regiuni și primele ninsori consistente la munte

Cerul va fi predominant noros în nordul, centrul și estul țării, iar ploile vor cuprinde jumătatea nordică a Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșul. Precipitații slabe vor apărea și în nordul Munteniei și Olteniei, izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, între 2 și 8 litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor apărea lapovița și ninsoarea. În special în Carpații Meridionali, stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la 4-7 centimetri. Vântul va atinge 60-70 km/h pe crestele montane și 40-45 km/h pe litoral.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 10 grade.

În București, cerul va fi temporar noros, cu posibile ploi slabe la începutul nopții. Minima va coborî la 4-6 grade, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață în zona periurbană.

Duminică, 18 octombrie: Frig și ploi în jumătatea estică a țării. Strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri

Duminică, vremea va fi închisă și rece în nordul, centrul, estul și sud-estul României. Norii vor persista în cea mai mare parte a zilei, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Va ploua în Moldova și în jumătatea estică a Transilvaniei, iar spre seară și în cursul nopții precipitațiile se vor extinde local în Dobrogea și Muntenia. Cantitățile de apă vor ajunge la 2-10 litri pe metru pătrat, izolat depășind 15 litri în nordul Moldovei, în Carpații Orientali, în estul Carpaților Meridionali și, posibil, în nordul Dobrogei.

La altitudini de peste 1.900 de metri, în special în masivele Bucegi și Făgăraș, vor cădea lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri.

Vântul va avea rafale de 40-50 km/h în Moldova, în unele zone din Dobrogea, sudul Banatului și vestul Olteniei, iar la munte va ajunge la 70-80 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 10-11 grade în nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei.

În București, vremea se va încălzi ușor, cu o maximă de 17-18 grade și o minimă de 8-9 grade. Spre seară și noaptea vor fi posibile ploi slabe, iar dimineața se poate forma ceață.

Luni, 19 octombrie: Diferențe uriașe de temperatură între Moldova și Oltenia

În centrul, estul și sud-estul țării, vremea va rămâne închisă și mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Vor continua ploile în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și al Transilvaniei, unde cantitățile de apă vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 15-20 de litri.

În Carpații Orientali și Meridionali, la peste 2.200 de metri altitudine, se vor semnala în continuare precipitații mixte.

Vântul va sufla cu 45-60 km/h în Moldova și Dobrogea, iar la munte rafalele vor atinge 70-80 km/h.

Diferențele termice vor fi semnificative: maximele vor porni de la numai 9 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 22 de grade în Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade.

În București, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua slab, iar minima nocturnă va fi de 9-10 grade.

Marți, 20 octombrie: Vremea începe să se încălzească în aproape toată țara

Marți, temperaturile vor crește în estul țării, astfel încât în majoritatea regiunilor valorile termice se vor apropia de mediile climatologice ale perioadei.

Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, mai ales în nord, centru, est, sud-est și la munte. Noaptea, cerul va deveni variabil.

Vântul va avea unele intensificări în estul țării și la munte, cu viteze de până la 35-40 km/h, iar noaptea rafalele vor ajunge la 40-60 km/h în sudul Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade, cele mai ridicate fiind în sud-vest și în extremitatea sudică a țării.

Minimele vor coborî până la 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest vor atinge 12-14 grade.

În București, vor fi 19-20 de grade la amiază și 6-8 grade noaptea. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, însă dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.

Miercuri, 21 octombrie: Încălzire puternică. Temperaturile urcă până la 25 de grade

Miercuri va aduce cea mai importantă încălzire din intervalul analizat.

Potrivit ANM, vremea va deveni caldă pentru ultima decadă a lunii octombrie în întreaga țară, dar mai ales în vest, nord-vest și centru, unde temperaturile vor depăși cu peste 5 grade mediile multianuale.

Maximele vor fi cuprinse între 16 grade în nordul Moldovei și 24-25 de grade în Banat și Crișana. Minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, când va crește probabilitatea de ploaie în vestul țării.

În regiunile extracarpatice, dimineața și noaptea, se va forma local ceață sau nebulozitate joasă, fiind posibilă și burnița.

În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu o maximă de aproximativ 22 de grade și o minimă de 9-10 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Joi, 22 octombrie: Temperaturile rămân ridicate, dar ploile revin

Joi, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării.

Cerul va prezenta înnorări, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în jumătatea vestică a României.

Temperaturile maxime vor fi, în general, între 17 și 23 de grade, iar minimele între 3 și 13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, sud-vest și în zona montană.

În București, maxima va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima va ajunge la 10-11 grade. Vor fi înnorări și o probabilitate mai ridicată de ploaie în timpul zilei.

Vineri, 23 octombrie: Temperaturile scad ușor. Ploi în mai multe regiuni

Vineri, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor, deși temperaturile maxime vor scădea față de ziua precedentă.

Vor exista perioade cu înnorări și ploi locale, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa predominant între 15 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade.

În București, valorile termice vor rămâne peste mediile perioadei, cu maxime de 18-20 de grade și minime de 7-9 grade. Vor fi înnorări și condiții de ploaie, în special pe parcursul zilei.

Sâmbătă, 24 octombrie: Revin precipitațiile mixte în zona montană

Sâmbătă, temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă, cu maxime în general între 15 și 20 de grade și minime între 3 și 11 grade.

Vor fi înnorări și intervale cu ploi, probabilitatea de precipitații fiind mai mare în zona montană și în sud-vestul țării.

La altitudini mari, ploile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe arii restrânse, în special la munte.

În București, maxima va fi de aproximativ 19 grade, iar minima de 7-9 grade. Cerul va prezenta unele înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

25-28 octombrie: Temperaturi apropiate de normal și ploi pe arii restrânse

Pentru perioada 25-28 octombrie, meteorologii estimează că temperaturile vor varia de la o zi la alta și de la o regiune la alta, dar se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru sfârșitul lunii octombrie.

Pe arii restrânse vor fi posibile intervale cu ploaie.

În București, temperaturile vor avea variații reduse de la o zi la alta, iar probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la începutul intervalului.