Elon Musk anunță că implantarea cipurilor în creierul uman ar putea începe de anul acesta!

Elon Musk a declarat că Neuralink, compania sa de neurotehnologie, ar putea începe chiar din acest an implantarea cipurilor în creierul uman, idee vehiculată încă de primăvara trecut să magnatul american.

Elon Musk a dezvăluit informația că implantarea cipurilor ar putea începe în 2021 sub formă de răspuns la întrebarea unui utilizator de Twitter, care a adăugat că ar fi dispus să participe la testele umane, care vor implanta un cip de inteligență artificială în creierul oamenilor, în speranța că vor putea controla tehnologia doar gândind. „Am fost implicat într-un accident de mașină în urmă cu 20 de ani, iar de atunci am rămas paralizat de la umeri în jos. Sunt întotdeauna disponibil pentru studii clinice la Neuralink", i-a scris Hamoon Kamai lui Elon Musk, potrivit The New York Post.

„Neuralink lucrează foarte mult pentru a se asigura de siguranța implantului și este în comunicare strânsă cu FDA. Dacă lucrurile merg bine, s-ar putea să facem încercări umane preliminare să le realizăm până la sfârșitul acestui an", a fost răspuns CEO-ului de la Tesla. Scopul Neuralink este, de asemenea, de a-i ajuta pacienții paralizați să interacționeze cu ușurință cu telefoanele lor mobile sau cu computerele, prin implantarea cipului cerebral, spusese anterior Elon Musk.

Compania a început să testeze cipul pe animale, iar vara trecută a folosit un porc pentru experimentul său. Microcipul are fire foarte mici, mai subțiri decât un fir de păr, care sunt legate de zonele creierului responsabile pentru mișcare și simțuri. Prototipul doar citește semnalele cerebrale, dar Elon Musk ar vrea ca Neuralink să fie ceva demn de science fiction: purtătorul implantului și-ar putea chema mașina, spre exemplu, doar cu puterea gândului sau ar putea salva și retrăi amintiri. Musk a lansat recent aplicația de streaming audio Clubhouse, unde a spus că Neuralink a implantat cipul în creierul unei maimuțe, care poate juca acum jocuri video cu mintea.