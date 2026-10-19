Emmanuel și Brigitte Macron dansează drăcește în timp ce Franța este cuprinsă de haos. Sunt amenințați că vor avea soarta monarhilor francezi executați la Revoluție

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au fost criticați pentru că au participat vineri (16 octombrie) la un concert al Celinei Dion, în timp ce în toată Franța izbucniseră revolte, potrivit presei britanice.

Cuplul a fost văzut aplaudând și dansând într-o lojă privată, ceea ce a determinat-o pe Lina Bernard, organizatoarea protestelor din Paris, să-i compare cu regele Ludovic al XVI-lea și regina Marie Antoinette, care au fost executați în timpul Revoluției Franceze. „Se comportă ca Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta", a declarat Bernard pentru ziarul „Mail on Sunday", adăugând că aceștia păreau să creadă că „totul este în regulă" și că "dansau drăcește".

Protestele, care au început luna trecută pe fondul nemulțumirilor legate de condițiile școlare și resursele educaționale din cartierele mai sărace ale Parisului, s-au extins la nivel național pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, inegalitatea socială, finanțele publice și politicile guvernamentale. Peste 500.000 de persoane au ieșit în stradă sâmbătă (17 octombrie), unele demonstrații degenerând în acte de violență, inclusiv incendii provocate, distrugerea proprietăților și jafuri.

Macron a condamnat violența într-un discurs televizat duminică (18 octombrie), descriind scenele drept „șocante" și ordonând o revizuire a activităților de culegere a informațiilor și a desfășurării forțelor de poliție înaintea demonstrațiilor. Autoritățile au declarat că aproximativ 2.000 de persoane au fost arestate, în timp ce sute de polițiști au fost răniți. Macron a afirmat că cei implicați în acte de vandalism și jafuri vor fi urmăriți penal.