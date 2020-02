Explicatiile ISU dupa ce au scapat pe jos pacienta de la Suceava, suspectata de coronavirus

Dupa ce presa a dezvaluit incidentul in care a fost implicata pacienta uspectata de coronavirus de la Suceava, scapata pe jos, ISU Suceava vine cu precizari "pentru corecta informare a opiniei publice".

"In cursul zilei de astazi, unitatea noastra a fost solicitata pentru preluarea pacientei respective si asigurarea transportului cu Autospeciala de Transport Personal si Victime Multiple (ATPVM) la spitalul de boli infectioase din municipiul Iasi.

La un moment dat, unul dintre paramedicii SMURD a alunecat pe platforma autospecialei, din cauza suprafetei alunecoase generate de temperaturile scazute. Regretam acest incident, insa asiguram cetatenii de faptul ca pacienta nu a avut de suferit si nici colegul nostru, paramedicul SMURD.

Mai mult, colegul nostru a depus tot efortul, pentru a-i asigura protectia.

Acest aspect este argumentat de imaginile difuzate in spatiul public, care arata cum izoleta nu a atins pamantul, ci a ramas sprijinita pe genunchiul paramedicului. De asemenea, in urma incidentului nu a fost deteriorata izoleta de protectie", transmite ISU Suceava intr-un comunicat. Sursa citata adauga ca pacienta se afla deja la spital.

Femeia din Suceava care s-a intors din China si este suspecta de infectie cu coronavirus a fost preluata vineri de la Spitalul Judetean Suceava pentru a fi transferata la Clinica de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi.

In momentul in care pacienta, aflata intr-o capsula speciala, era urcata in ambulanta, unul dintre cei care o transporta a alunecat, scapand si targa si cazand si el de pe rampa.

Imaginile de la preluarea femeii, difuzate de Monitorul de Suceava, arata cum aceasta este transportata intr-o capsula speciala, de doi barbati cu echipamente de protectie.

Pe rampa folosita pentru urcarea in ambulanta, cel care urca cu spatele a alunecat, a scapat targa pe care se afla pacienta, cazand de pe rampa. Colegii lui s-au repliat rapid si intr-un final femeia a ajuns in masina.