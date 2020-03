Fake news: Star porno din SUA, prezentat in Romania ca inventatorul vaccinului pentru coronavirus

Avalansa de stiri si informatii false rostogolite pe retelele de socializare, site-uri obscure sau direct pe mail si in mesageriile romanilor atinge cote maxime, in aceste zile.

Profitand de faptul ca majoritatea cetatenilor stau acasa in izolare si se informeaza pe Internet, insa multi nu pot deosebi o informatie reala de una falsa, tot felul de rauvoitori induc in eroare populatia.

Organizatia Active Watch, care militeaza pentru drepturile omului si comunicarea libera in interes public, atrage atentia asupra unui fake news grosolan, difuzat in ultima perioada pe grupurile de Facebook.

Este vorba despre un mesaj postat pe Grupul Pensionarilor, care il prezinta pe doctorul Ionel Vasile, din Dorohoi, romanul care ar fi descoperit vaccinul pentru

"Mesajul inaltator, care ne reconfirma ca suntem salvatori ai umanitatii, a fost distribuit de peste 5800 de ori de pe Grupul Pensionarilor (un grup Facebook,cu peste 9000 de membri). Problema este ca 'Ionel' are mai multe identitati, localizate in diferite zone ale globului, in diferite contexte.

Mai mult, domnul din imagine este un actor din filme pentru adulti, cunoscut sub numele de Johnny Sins.

Imaginea acestuia a fost folosita in distribuirea de mesaje inselatoare:

- 2017, in Indonezia, "Ionel" este prezentat drept dr. Bernard, intr-o campanie antivaccinare

- 2019, in spatiul sud-american, este prezentat drept medic argentinian, erou anonim in lupta cu incendiile din jungla amazoniana", arata Active Watch.

Initiatorii acestei postari nici nu au incercat sa ascunda falsul, folosind imaginea unui actor, care poate fi identificat rapid pe Internet, iar mesajul este greu de crezut, dar asta nu i-a impiedicat pe mii de romani sa distribuie si sa aprecieze stirea falsa.

"Desi au existat numeroase campanii de demontare a acestor falsuri, contagiunea nu a fost oprita si inca mai exista creduli printre cetatenii internetului care gasesc alinare si inspiratie in momente de criza.

Desi par neverosimile si amuzante, aceste mesaje pot avea impact asupra publicului mai putin critic.

Memoria colectiva e scurta si selectiva, dar nu este exclus ca din aceasta poveste sa ramana niste crampeie cu iz de adevar: medic roman subapreciat, desi a descoperit vaccinul impotriva COVID-19", arata Active Watch.