FDA lansează site-ul „Controlul Zvonurilor" pentru a combate „dezinformarea în creștere" în materie de sănătate

Într-un anunț recent, U.S. Food and Drug Administration (FDA) a dezvăluit lansarea unei pagini web care are scopul de a limita ceea ce menționează a fi răspândirea de „dezinformări legate de sănătate" și de subiecte medicale online, potrivit Reclaim The Net, citat de Activenews.

Această inițiativă, cunoscută ca fiind pagina „Controlul zvonurilor", invită utilizatorii să raporteze cazurile de dezinformare descoperite pe internet, în special pe platformele de social media.

„Răspândirea tot mai mare a zvonurilor, misinformării și dezinformarii cu privire la știință, medicină și FDA pune în pericol pacienții și consumatorii. Suntem aici pentru a furniza faptele", a anunțat FDA.

FDA solicită utilizatorilor să verifice pagina de control al zvonurilor a FDA pentru a vedea modul cum agenția luptă împotriva „dezinformării".

Cu toate acestea, această inițiativă a fost întâmpinată cu un val de critici din diverse părți. Adversarii susțin că pagina de control al zvonurilor ar putea fi folosită în mod greșit și ridică îngrijorări semnificative cu privire la implicarea FDA „controlul dezinformării", când FDA însăși a fost acuzată că a răspândit dezinformări.

În ciuda comentariilor critice la adresa inițiativei, FDA susține că platforma este „un instrument necesar" în lupta împotriva dezinformării în materie de sănătate.