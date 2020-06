Fiica unui preot, judecata pentru tentativa de omor, dupa ce si-a batut colega de apartament cu bata de baseball

Tanara a fost, initial, trimisa in judecata pentru loviri si alte violente, dar judecatorii au schimbat incadrarea juridica in tentativa de omor. Fiica preotului, in varsta de 19 ani, este judecata in stare de libertate si risca pana la zece ani de inchisoare. Intamplarea a avut loc in februarie 2019, cand fata era eleva in clasa a XII-a, la un liceu din Ploiesti, colega ei de apartament fiind studenta.

"In baza art. 386 C.pr.pen. admite cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de aparatorul persoanei vatamate F. Marta si schimba incadrarea juridica data faptelor prin actul de sesizare a instantei fata de inculpata IVAN TEODORA, din infractiunea de lovire sau alte violente, prev. si ped. de art. 193 alin. 2 C. pen. in infractiunea de tentativa la omor calificat, fapta prevazuta de art.32 alin.1 raportat la art. 189 alin. 1 lit. a) C.p. In temeiul art. 50 Cod procedura penala, declina competenta de solutionare a cauzei privind pe inculpata IVAN TEODORA, in favoarea Tribunalului Prahova. Fara nicio cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.06.2020", conform portalului instantelor de judecata.

Totul a pornit de la un conflict intre cele doua, Teodora sustinand ca este "vorbita de rau" de colega ei de apartament, potrivit unor surse citate de Adevarul. Mai apoi, a chemat-o in dormitor si a rugat-o sa se intinda pe pat si sa inchida ochii, urmand sa o loveasca cu o bata de baseball in cap in repetate randuri. Strigatele au fost auzite de vecini, care au chemat Politia. Agresoarea a fost retinuta si s-a propus arestarea preventiva, sub acuzatii de tentativa de omor. Dupa aproape o luna petrecuta in arest, Judecatoria Ploiesti nu a mai prelungit mandatul de arestare preventiva si a dispus ca Teodora sa ramana in control judiciar, cu interdictia de a parasi tara si de a se mai apropia vreodata de colega de apartament sau de rudele acesteia. Ulterior, procurorii au considerat ca nu poate fi vorba despre tentativa de omor, ranile victimei, care a avut nevoie de sapte zile de spitalizare, fiind considerate minore.