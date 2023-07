Florida va clasifica oficial injecțiile COVID cu ARNm ca "arme biologice" ilegale

Legiuitorii din Florida au anunțat că intenționează să clasifice oficial vaccinurile mRNA Covid ca fiind "arme biologice" periculoase pentru sănătatea umană.

Legea propusă urmărește să INTERZICĂ administrarea vaccinurilor mRNA pentru oricine din stat. Comitetul executiv republican din Brevard l-a îndemnat pe guvernatorul Ron DeSantis să semneze cât mai curând posibil legislația, care va scoate în afara legii vaccinurile Covid-19. Rezoluția fără caracter obligatoriu a fost adoptată joi printr-un vot cu o supermajoritate a membrilor comitetului. Ea merge acum la DeSantis pentru a o semna.

Floridatoday.com relatează: O versiune preliminară a rezoluției examinată de reporteri reflectă îndeaproape una adoptată de Partidul Republican din Lee County în februarie, care a atras titluri naționale. "Recent au fost dezvăluite dovezi puternice și credibile că injecțiile Covid-19 și Covid-19 sunt arme biologice și tehnologice", spune proiectul de rezoluție din Brevard, citând afirmații care au fost infirmate și contestate de grupuri medicale respectate."

"Un număr enorm de oameni au murit sau au fost handicapați permanent" din cauza vaccinului, se mai spune în proiect. "Agențiile guvernamentale, companiile media și de tehnologie, precum și alte corporații, au comis o fraudă enormă susținând că injecțiile Covid-19 sunt sigure și eficiente". Organizația îi cere lui DeSantis să interzică vânzarea și distribuirea vaccinului "și a tuturor vaccinurilor conexe", iar procurorul general al Floridei, Ashley Moody, să confiște toate dozele rămase în stat pentru teste de siguranță, "în numele păstrării rasei umane", se arată în document.

De asemenea, se cere ca orice produs din stat "care folosește ARNm sau tehnologie de modificare a genelor sau tehnologie terapeutică" să fie obligatoriu de dezvăluit. Republicanii din comitatul Hillsborough au aprobat o rezoluție similară luna trecută. Autorul ei original, psihoterapeutul Joseph Sansone din comitatul Lee, a declarat în iunie pentru Tampa Bay Times că secțiile republicane au adoptat moțiunea în cel puțin alte cinci comitate, inclusiv Collier, Lake, St. Johns, Santa Rosa și Seminole, a relatat ziarul.

