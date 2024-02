Gata cu grija zahărului si a glucozelor. S-a inventat fibra care absoarbe din stomac de patru ori mai multe zaharuri si este si sanatoasa!

Problema noastră cu zahărul ar putea fi rezolvată prin contracararea acestuia după ce l-am mâncat, pe măsură ce "bureții" stomacali și enzimele care produc fibre se îndreaptă spre piață. Monch Monch, un amestec de băutură pe bază de fibre vegetale brevetate a fost conceput pentru a se extinde în stomac ca un burete de bucătărie și a absorbi zahărul din alimente, făcându-l indisponibil pentru absorbția timpurie.

Ideea este că, blocat în "burete", o cantitate semnificativă de zahăr va trece pur și simplu prin el. Un gram de produs poate absorbi șase grame de zahăr, conform testelor de laborator efectuate de către BioLumen, compania care a creat acest produs. Sucroza (zahăr de masă), glucoza, fructoza și, într-o măsură mai mică, amidonul simplu pot fi sechestrate. Având în vedere că în pliculeț sunt puțin peste patru grame, am calculat că, dacă funcționează, ar trebui să anuleze în mod plăcut zahărul din dulceața și, în plus, ar trebui să stimuleze intestinul cu fibre. "Cum poți mânca alimente fără să plătești prețul pentru sănătate? Credem că am găsit o soluție", spune Paolo Costa, cofondator și director executiv al companiei.

Bine ați venit în tehnologia incipientă de eliminare a zahărului, care se ocupă de contracararea zahărului nu înainte, ci după ce acesta a fost savurat. Ratele de diabet și obezitate cresc vertiginos, însă înlocuitorii de zahăr, o cale principală de reducere a consumului de zahăr, nu reușesc să se impună. Aceștia pot schimba gustul și textura alimentelor, unii dintre ei prezintă potențiale probleme de siguranță și, la bine și la rău, nu par să stimuleze centrul de recompensă al creierului așa cum o face zahărul.

Tehnologia de eliminare a zahărului oferă perspectiva tentantă de a păstra zahărul, făcându-l în același timp o plăcere mai sănătoasă și mai puțin vinovată. Întreaga industrie alimentară ar putea beneficia de acest tip de tehnologie, spune John Topinka, responsabil cu strategia de cercetare la compania alimentară multinațională Kraft Heinz.

BioLumen, care a fost lansată în 2019, a introdus Monch Monch pe piața din SUA în noiembrie, ca supliment (un spațiu considerat pe scară largă ca fiind insuficient reglementat). Fiecare granule - efectiv propria sa microsponge - este celuloză vegetală (fibră insolubilă), ale cărei colțuri și crăpături au fost impregnate cu hidrogelurile brevetate de companie (fibre solubile) pregătite să absoarbă zahărul. Cu un preț de 150 de dolari (120 de lire sterline) pe lună pentru două pliculețe pe zi, acest produs nu este încă destinat publicului larg. Dar planul pe termen lung al BioLumen este de a o vinde ca ingredient producătorilor de alimente pentru a o încorpora în produsele lor. A primit deja o desemnare "general recunoscută ca fiind sigură" (GRAS ) în SUA, iar compania lucrează în prezent la modul în care ar putea să o facă mai ieftină.

Directorul medical și celălalt cofondator al BioLumen este Robert Lustig, profesor emerit de pediatrie la Universitatea din California, San Francisco, care a făcut multe pentru a crește gradul de conștientizare a pericolelor pe care le prezintă consumul excesiv de zahăr pentru sănătate. El îmi arată date nepublicate de la un mic studiu uman de trei săptămâni care arată o reducere a vârfurilor de zahăr din sânge și a răspunsului la insulină cu produsul, deși spune, de asemenea, că va fi nevoie de un studiu mai mare și mai lung pentru a confirma acest lucru - împreună cu studii de scaun pentru a determina proporția de zahăr care trece efectiv (o parte din buretele încărcat de zahăr va fi inevitabil mestecat în timp ce se deplasează prin intestinul meu). Faptul că pliculețul va anula zahărul din prăjitura mea, BioLumen nu poate spune încă în mod definitiv. "Aceasta ar fi speranța și am încercat să îl concepem în acest fel, dar trebuie să testăm", spune Lustig.

Un burete de zahăr nu este singura abordare. Alții urmăresc o altă cale: transformarea zahărului în fibre în intestin. Este o performanță care depășește capacitatea enzimelor noastre digestive naturale, dar care ar putea fi realizată prin încorporarea în alimente a unor cantități mici de alte enzime atent selecționate (enzimele sunt proteine care catalizează construirea sau descompunerea moleculelor).

Cercetătorii de la Institutul Wyss pentru Inginerie Biologică Inspirată de la Harvard, în colaborare cu Kraft Heinz, au dezvoltat o metodă care ia o enzimă care se găsește în mod natural în plante și care transformă zahărul în fibre (de care plantele au nevoie pentru tulpini) și o încapsulează într-un înveliș special comestibil brevetat.

Învelișul, el însuși alcătuit din fibre, împiedică enzima să fie activă în produsul alimentar în timp ce acesta se află pe raft. Enzima rămâne învelită în stomac, dar, în condițiile mai puțin acide ale intestinului, învelișul se dilată - eliberând enzima pentru a lucra asupra zahărului din alimente. Enzima, un tip de inulosucrază, descompune zahărul în componentele sale mai simple - glucoză și fructoză - și leagă fructoza între ele pentru a produce inulină, o fibră solubilă care nu este digerabilă sau absorbită de organism, dar care aduce beneficii microbiomului intestinal.

Enzima nu se ocupă în mod substanțial de glucoză - care este în mare parte încă disponibilă pentru a fi absorbită de organism. Dar, spune Samuel Inverso, directorul de dezvoltare a afacerilor de la Wyss, frumusețea acoperirii constă în faptul că o enzimă care transformă glucoza în fibre ar putea fi, de asemenea, încapsulată.

În prezent, Wyss acordă o licență pentru această tehnologie unui start-up care intenționează să o testeze în continuare și să o treacă prin procesul de reglementare pentru ingredientele alimentare, în speranța că va putea începe să fie încorporată de producătorii din SUA în 2026.

De asemenea, alături de Wyss în urmărirea unei căi enzimatice se află și startup-ul britanic Zya, care s-a rebranduit de la Inulox în această lună. Aceasta are un produs brevetat pe care îl numește Convero, care este o versiune îmbunătățită a unei alte inulosucrase naturale, diferită de cea a Wyss. Zya a descoperit că substanța este deosebit de bună la transformarea zahărului în fibre în intestin (este produsă cu ajutorul unui microorganism modificat genetic). Uscată, aceasta rămâne inactivă în alimentele de pe raft, astfel încât nu este necesară nicio acoperire.

Modelele simulate de intestin sugerează că aceasta transformă aproximativ 30% din zahăr în fibre, spune Josh Sauer, cofondator și director executiv al Zya. Din nou, fructoza este fructoza pe care enzima o vizează cu adevărat pentru a fi transformată în inulină. Este o transformare care, dacă este valabilă pentru oameni, ar fi suficientă pentru a avea un impact semnificativ și pentru a permite industriei alimentare să facă o nouă afirmație, spune Sauer. Rezultatele inițiale ale unui test preliminar al enzimei naturale la porci (aceștia nu au fost răniți) par promițătoare. Sunt planificate mai multe studii pe porci cu versiunea îmbunătățită, împreună cu studii pe oameni.

Ca și în cazul enzimei Wyss, este necesară doar o cantitate mică, ceea ce ar face ca aceasta să fie ușor de încorporat în produsele alimentare existente fără o reformulare majoră. Aceasta va adăuga o primă de cost - dar nu va fi prea mare, spune Sauer. Zya speră, de asemenea, să obțină aprobarea de reglementare din SUA ca ingredient alimentar la timp pentru comercializarea din 2026. De asemenea, va urmări obținerea aprobării în Europa și în Regatul Unit.

Sauer subliniază că firma nu încearcă să facă afirmații privind sănătatea; mai degrabă, încearcă să fundamenteze o afirmație funcțională conform căreia produsul său va transforma zahărul, despre care știm că ar trebui să reducem în alimentația noastră, în fibre, despre care știm că ar trebui să le creștem. "Vă puteți bucura de zahăr știind că acesta va fi digerat într-un mod mai bun", spune el.

În timp ce aceste noi inițiative ar putea ajuta la reducerea impactului zahărului odată ce intră în organism, sunt necesare studii suplimentare, spune Graham MacGregor, președinte al organizației caritabile Action on Sugar și profesor la Institutul Wolfson pentru sănătatea populației de la Universitatea Queen Mary din Londra. "[Aceasta include] studii clinice evaluate cu atenție, care să examineze atât siguranța, cât și beneficiile potențiale ale acestor produse", spune el.

Cu toate acestea, va ajuta acest tip de tehnologie la rezolvarea problemei zahărului sau va sfârși prin a fi un permis de a mânca prost?

Tim Spector, profesor la King's College din Londra, care studiază microbiomul intestinal și este co-fondator al companiei de nutriție personală Zoe, se teme de acest lucru. "Aceste produse de eliminare a zahărului, dacă funcționează, sunt susceptibile să încurajeze oamenii să continue să mănânce alimente în mare parte nefolositoare", spune el. El adaugă că - de la niveluri ridicate de grăsimi la emulgatori - există, de asemenea, o mulțime de alte moduri, dincolo de zahăr, în care alimentele noastre pot fi dăunătoare și care rămân neabordate de această tehnologie. "Concentrarea asupra consumului de alimente integrale și reducerea aportului nostru de produse ultraprocesate ar trebui să fie prioritatea tuturor", spune el.

Susținătorii tehnologiei de eliminare a zahărului contraatacă prin pragmatism. Realitatea este că este greu să renunți la zahăr, iar bunătățile dulci nu vor dispărea prea curând. "Avem nevoie de toate instrumentele pe care le putem obține", spune Lustig.