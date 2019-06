General american despre Marea Neagra: Este singurul loc in care Rusia isi poate proiecta puterea in estul Marii Mediterane

Generalul american Ben Hodges, fost comandat al fortelor armate americane din Europa, a vorbit la conferinta Black Sea and Balkans Security Forum despre importanta Marii Negre, afirmand ca bazinul pontic este singurul loc pe unde Rusia isi poate proiecta puterea in estul Marii Mediterane.

"Marea Neagra nu este un lac rusesc, nu este lacul nimanui, este o extensie a Oceanului Atlantic", a afirmat generalul (r) Hodges. "Cand te uiti la lume dintr-o perspectiva putin diferita, din nordul lumii, observam ca Marea Neagra este pe unde Rusia se conecteaza cu restul lumii, este pe unde Rusia isi proiecteaza puterea in restul lumii (...), este singurul loc unde Rusia isi poate proiecta puterea maritima pentru interesele sale strategice in estul Marii Mediterane, Africa de Nord si Siria", a explicat Hodges, adaugand ca "este dreptul suveran al Rusiei sa-si proiecteze puterea, este o tara riverana la Marea Neagra, ar trebui sa poata face acest lucru, insa este vorba de cum fac acest lucru si care este impactul asupra noastra, a aliatilor NATO, cum ar Romania si Bulgaria. Si din acest motiv Turcia este atat de importanta (...) este esential sa mentinem Turcia in alianta". Dupa anexarea regiunii Crimeea de catre Moscova si invazia rusa in Georgia, "alianta (NATO) a realizat putin mai lent ca Marea Neagra este la fel de importanta, chiar mai importanta ca Marea Baltica", a mai spus generalul american.