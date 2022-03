Ghid de detoxifiere vaccinală sub îndrumarea lui dr. Joseph Mercola

Dupa ce a fost catalogat multa vreme ca "teoria conspiratiei" faptul ca pot exista efecte secundare grave ale vaccinurilor Covid, ce pot cauza morti subite pe terenurile de joc (cum s-au inregistrat in numar extrem de mare in utimul an), iata ce apare la cabinetele medicale sin scoli, colegii si uneversitati in SUA: