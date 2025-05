Premieră națională: femeile din politică, administrație și afaceri, pentru prima dată la aceeași masă de dialog constructiv

Summitul „Femei pentru o societate mai bună - De la voce la putere", organizat de Women for a Better Society la Senatul României

București, 13 mai 2025 - Pentru prima dată în România, femei din cele mai influente domenii - politică, administrație și mediul de afaceri - s-au reunit la aceeași masă pentru un dialog autentic, sub forma unui summit găzduit de Senatul României și organizat de Asociația Women for a Better Society, în calitate de amfitrion principal.

Evenimentul „Femei pentru o societate mai bună - De la voce la putere" s-a desfășurat sub egida Comisiei pentru Drepturi și Libertăți, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) și a marcat o etapă importantă în construcția unei rețele reale de sprijin între femeile care dețin deja poziții de decizie și influență.

Participanți de marcă:

• Mircea Abrudean, președinte interimar al Senatului României

• Luminița Odobescu, consilier prezidențial

• Rodica Cușnir, președinta Comisiei pentru Drepturi și Libertăți, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități

• Ana Maria Pătru, președinta Asociației Women for a Better Society

• Luminița Popescu, secretar de stat, ANES

Momentul-cheie al evenimentului:

Semnarea unui acord tripartit între Senatul României, ANES și WBS, care prevede:

• dezvoltarea de proiecte comune în domeniul egalității de șanse,

• sprijin pentru combaterea violenței de gen,

• susținerea participării active a femeilor în viața publică și politică,

• crearea unui cadru de mentorat pentru tinerele din România.

Ana Maria Pătru, președinta WBS, a declarat:

„Este pentru prima dată când femeile din aceste domenii-cheie aleg să se așeze împreună la masă, nu ca invitate, ci ca partenere egale. Este un început care sperăm să inspire o mișcare națională de colaborare și solidaritate feminină."

Evenimentul a mai inclus:

• Prezentarea direcțiilor strategice WBS 2024-2025, inclusiv lansarea Institutului Women for a Better Society

• Anunțarea extinderii caravanei naționale „Împreună pentru o societate mai bună"

• Dezvoltarea, în parteneriat cu Romanian Business Leaders, a unor boarduri consultative de antreprenori pentru sprijinul administrației locale

Conferința s-a încheiat cu o sesiune de networking autentic, în care fiecare participantă a fost prezentată, pentru a stimula conexiuni reale și colaborări pe termen lung.