Marian Munteanu tine neapărat sa ne convingă că satul românesc de odinioară mai există in "noi înșine"!

Pe 14 mai 2025, la sala Dalles din Capitala, are loc o lansare de carte mai putin obisnuită. In sensul că autorul "coboară" din balconul Pietei Universității, locul cu care românii s-au obisnuit sa-l asocieze, si "trece strada" spre o sala de conferinte cu mult mai pasnică, dar unde s-ar produce o altă revolutie. Una literar etnografică.

Marian Munteanu, căci despre el vorbim, profesor eminent de antropologie, ne propune lucrarea "Noi înșine", sau "un pelerinaj antropologic in lumea noastră de altadata", in care se incumeta sa mai caute - intr-o lume sufocata de inteligenta artificială - geniul satului românesc de odinioara, vatra stramoseasca care a "copt" o uriașă cultură orală. Daca va reusi Munteanu sa izbandească in demersul sau ramane de văzut in bd Nicolae Bălcescu nr 18 din Bucuresti, incepand cu ora 18,00.