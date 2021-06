Gigi Becali, proiect de sute de mii de euro in Africa. Cum ii converteste pe bastinasi la religia ortodoxa

Patronul FCSB sustine ca propovaduieste crestinismul in tarile sarace din Africa. Iata ce povesteste Gigi Becali despre actiunile sale de inspiratie religioasa pe care le desfasoara in Uganda, Burundi si Rwanda.

Omul de afaceri din Pipera afirma ca ajuta oamenii saraci din Africa, construindu-le puturi de apa, ferme de pasari si toate cele necesare pentru un trai lipsit de griji. "Am investit sute de mii de euro acolo. Le-am facut de toate. In Uganda am inceput acum vreo 6-7 ani. O maicuta de culoare care traia in Romania m-a sunat ca are nevoie de 1.000 de euro si de acolo a plecat totul. Am ajutat-o si i-am spus sa facem ceva pentru oamenii din tara ei. Ea se ocupa in Uganda de toate. Aduc oameni de culoare de acolo, fac scoala aici si se fac preoti ortodocsi. Le-am construit totul. Stiti ca acolo nu au apa de baut? Apa nu este baut. Ii ajut si eu cat pot", a spus Gigi Becali pentru Ziare.com.

"Am construit manastiri. Nu-i obligam sa se boteze. Doar cine vrea. Ei erau pagani, nu aveau nicio religie. S-au botezat multi. Duc crestinismul acolo. Sunt misionar. Acolo scrie Romania si George Becali". Uganda n-ar fi singura tara unde Becali ajuta oamenii de acolo cu bani. "Am inceput si in Burundi si Rwanda acum doi ani. Pentru un calugar am facut acolo. Am trimis arhitecti, ingineri. Numai vaccinurile pentru toti oamenii pe care i-am trimis acolo m-au costat 30.000 de euro. Sunt romani care gestioneaza totul", a mai spus Gigi Becali pentru sursa citata.