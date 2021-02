Ginecolog judecat pentru ca a batut si talharit paciente. Medicul din Pitesti e acuzat ca ar fi dezvirginat o bolnava

Medicul ginecolog Natasa Nenitoiu a fost trimisa in judecata pentru talharie la inceputul acestei saptamani, fiind acuzata ca a batut doua paciente in 2020. Femeia a mai agresat alte persoane in ultimii 15 ani si a lucrat mai multi ani fara autorizatie de la Colegiul Medicilor.

Una dintre paciente a declarat autoritatilor ca a fost jignita in timpul unui chiuretaj, pentru care doctorita Natasa Nenitoiu a acceptat suma de 500 de lei. Dupa finalizarea interventiei, medicul a cerut inca 200 de lei, apoi a inceput sa loveasca pacienta cu rucsacul sau. Procurorii precizeaza in rechizitoriu ca "inculpata a inceput sa o impinga si sa o loveasca de mai multe ori cu mainile si picioarele". Dupa ce insotitoarea pacientei a intervenit si a amenintat ca suna la politie, doctorita s-a enervat si le-a incuiat pe cele doua femei in sala de asteptare, pentru 30 minute. Concubinul uneia dintre femei a sosit la spital si le-a eliberat din incapere.

Natasa Nenitoiu nu mai are aviz de la Colegiul Medicilor din anul 2016. Doctorita are un istoric de acuzatii. In anul 2014, o pacienta a marturisit ca a fost dezvirginata, desi venise la un control de rutina, potrivit publicatiei citate. In 2006, o alta tanara a fost batuta de Nenitoiu in cabinet pentru ca a cerut adresa laboratorului medical de unde mama ei trebuia sa isi ridice mai multe analize.