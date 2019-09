Grav accident rutier soldat cu trei persoane ranite si o fetita de 10 ani in coma

Un accident rutier grav, in care au fost ranite trei persoane, dintre care o fetita de 10 ani a fost transportata la spital in coma, s-a produs vineri dupa-amiaza, pe DN 22C, intre localitatile Medgidia si Cernavoda, doua autoturisme intrand in coliziune, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. "Un barbat de 24 de ani ce conducea un autoturism pe DN 22 C, pe DN 22C, dinspre Medgidia catre Cernavoda, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, cu carosabil umed, a pierdut controlul directiei intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga si a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de un barbat de 49 de ani", se arata in comunicatul IPJ.

In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala grava a unei minore de 10 ani, pasagera in prima masina pe locul dreapta spate, ranirea soferului din cel de al doilea autoturism si vatamarea corporala usoara a unei femei de 31 de ani, pasagera in primul autoturism pe locul stanga spate. Conform politistilor, niciunul dintre pasagerii primei masini nu avea cuplata centura de siguranta.