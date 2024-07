Grindeanu e de-o incompetență crasă: a închis Valea Oltului timp de o lună în plin sezon de concedii!

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunță că Valea Oltului se va închide timp de o lună. În zonă se vor face lucrări la autostrada Sibiu-Pitești. Circulația va fi oprită doar pe parcursul zilei si se va relua noaptea. Insa cei care isi fac concediile prin tară si scurteaza foarte mult drumul prin Valea Oltului au nevoie sa mearga ziua, sa ajunga la cazare in jurul pranzului.

Pentru transportatori, socul este la fel de mare, chiar daca in aparenta ar fi unul redus intrcat ar putea circula noaptea. Numai ca asta presupune intarzieri, ei fiind nevoiti sa astepte deschiderea circulatiei de noapte. Ca atare, presiunea se va pune pa DN1, care si asa e aglomerata si va produce blocaje pe segmentul Comarnic-Brasov, la fel cum si variantele pe Zărnesti, sau prin Târgoviste vor deveni supra-aglomerate. Daca stia aceste lucruri, Sorin Grindeanu ar fi putut face defrisarile in extra-sezon, in perioada februarie-mai.

Lucrările de pe un lot al Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești presupun defrișărea pădurii. Acest lucru pune în pericol circulația pe DN 7 Valea Oltului. De aceea, autoritățile au decis să interzică traficul auto, pe parcursul zilei, în perioada 8 iulie-9 august.

„Aceste lucrări nu pot fi făcute sub trafic, ar pune în pericol viața celor care trec prin zonă (...) Din 8 iulie până pe 9 august vor fi făcute aceste lucrări care sunt foarte necesare pentru autostrada Sibiu Pitești (...) Nu există alte variante. Vrem autostradă, trebuie să facem aceste lucrări", a spus, miercuri, Sorin Grindeanu.

Autoritățile vor anunța care sunt rutele alternative. „În această lună, colegii mei de la CNAIR împreună cu polițiștii vor comunica rutele alternative", a adăugat Grindeanu. Șoseaua „va fi inchisă doar ziua, pe parcursul nopții circulația va fi deschisă", a mai explicat ministrul Grideanu. „Între 8 iulie și 9 august circulația va fi închisă pe parcursul zilei (...) am cerut companiei să aibă mobilizare mare", a precizat Sorin Grindeanu.

Reamintim ca Grindeanu a anuntat si inchiderea Podului Giurgiu-Ruse timp de 2 luni, perioada in care trecerea se va face cu bacul. O masura care a atras la fel de multe critici, blocand circulatia turistica de vara, dar si rutele transportatorilor care si asa erau supra-aglomerate, ceea ce va conduce la un dezastru.