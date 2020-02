Guvernul a lansat un program pentru copiii cu parinti plecati din tara. Buget: 30 milioane de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, alaturi de viceprim-ministrul Raluca Turcan, au lansat marti la Palatul Victoria un "Program pilot de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate", bugetul fiind de 30 milioane euro.

"Venim astazi cu vesti bune pentru romanii din diaspora si pentru familiile lor: lansam programul pilot care va permite copiilor ai caror parinti traiesc si muncesc in diaspora sa-si continue educatia si sa depaseasca momentele dificile prin care trec pentru ca traiesc departe de familiile lor", a declarat ministrul Bolos. Conform Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, in Romania exista astazi peste 91.000 de copii cu unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate.

Proiectele vor putea fi depuse pana la data de 25 mai 2020. Programul finanteaza un pachet de masuri integrate pentru sprijinirea, in prima faza, a aproximativ 3.000 copii ai caror parinti muncesc in afara tarii. Programul pilot va fi implementat in regiunile cele mai afectate de acest fenomen: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru si Nord Vest. Masurile se adreseaza prescolarilor, elevilor din invatamantul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) si din cel secundar superior (14-16 ani), dar si parintilor sau tutorilor copiilor ramasi in tara.

"Programul pilot pentru stimularea participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate finanteaza urmatoarele activitati:

- pachete integrate de servicii pentru elevi, care vor cuprinde servicii de suport educational si servicii psiho-sociale de sprijin;

- activitati pentru stimularea participarii la educatie si la activitatile de consiliere a copiilor, inclusiv la activitati recreative si de socializare.

Concret, copiilor le va fi oferit sprijin material: hrana, rechizite, materiale educative; servicii de educatie parentala si de consiliere sociala pentru reprezentantii copiilor ramasi in tara, adica pentru parintele din Romania in grija carora se afla (daca un singur parinte este plecat in strainatate) sau pentru persoanele care au in grija copiii cu unicul parinte plecat in afara tarii sau ai celor aflati departe de ambii parinti", a informat Ministerul Fondurilor Europene.

Solicitantii eligibili in proiect sunt: scoli publice si private din reteaua scolara nationala, furnizori de servicii de orientare sau consiliere scolara, parteneri sociali din invatamantul preuniversitar, institutii de cult si asociatii religioase, institutii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale, dar si ONG-uri.