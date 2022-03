Hackerii Anonymous au piratat Banca Centrală a Rusiei: "Vor fi publicate acorduri secrete!"

Grupul de hackeri Anonymous anunţă că a piratat Banca Centrală a Rusiei, iar peste 35.000 de fişiere vor fi publicate în 48 de ore. De asemenea, hackerii anunţă că au piratat site-urile mai multor companii care continuă să lucreze în Rusia.

"Colectivul Anonymous a piratat Banca Centrală a Rusiei. Peste 35.000 de fişiere vor fi publicate în 48 de ore, cu acorduri secrete", au transmis hackerii.

Aceştia anunţă, de asemenea, că au piratat site-urile mai multor companii: "http://auchan.ru | DOWN http://leroymerlin.ru | DOWN http://decathlon.ru | DOWN", au mai transmis hackerii.

Anterior, Anonymous a făcut din nou apel la firme să plece din Rusia: "Să vă opriţi imediat activitatea în Rusia dacă vă este milă de oamenii nevinovaţi care sunt masacraţi violent în Ucraina. Timpul se scurge. Noi nu iertăm. Noi nu uităm". Într-un mesaj transmis recent hackerii au oferit un termen de 48 de ore firmelor să plece din Rusia.