Horațiu Mălăele: "Nu am prea crezut că există Covid... Când m-a izbit, m-am deșteptat"

Actorul Horațiu Mălăele a vorbit în emisiunea lui Marius Tucă de la Aleph News despre noua sa carte, în care descrie satul copilăriei sale, Tehomir. Actorul a mărturisit că a fost infectat cu coronavirus și a povestit cum a fost internarea în spital.

La scurt timp după apariția cărții sale, Horațiu Mălăele s-a infectat cu Sars-Cov-2 și a intrat în carantină. „M-am bucurat mult că am terminat-o şi e unul dintre lucrurile bune pe care le-am făcut", a spus actorul. Mălăele a vorbit deschis despre experiența sa cu coronavirusul.

„În primul rând, ca foarte mulţi, nu am prea crezut că există, pe urmă era neîndoielnic că îl am şi recuziunea spitalicească a fost groaznică pentru mine, singurul lucru care mi-a mai îndulcit viaţa acolo au fost minunaţii doctori care au stat pe lângă mine şi fetele drăguţe din anturajul lor. Asta m-a mai îmbunat uneori, altfel am fost o perioadă disperat. Dar omul trebuie să treacă şi prin asta, să vadă cât de fantastică este viaţa altfel. Am ajuns acasă, mi-am revenit şi m-am apucat de treabă, Ştiam că există ceva, dar nu eram aşa de sigur. Când m-a izbit, m-am deşteptat."

„Vorba unui bătrân: nicicând n-a fost să nu fie într-un fel, acum e în felul ăsta. Se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple, e o fatalitate pe care ţi-o asumi (...)", a adăugat Mălăele cu privire la jucatul în pandemie. „Vor fi nişte accidente care vor povesti această istorie, unii care vor face ceva ca să consemneze acest traseu, aş fi fericit apoi ca lucrurile să intre în firescul lor.", a mai spus Horaţiu Mălăele despre pandemie.

Horaţiu Mălăele a anunțat în septembrie că are COVID-19. El urma să plece peste câteva zile la Iaşi, la Gala Serilor Filmului Românesc, dar deplasarea a fost anulată. Peste trei zile, alături de mai multe persoane, Horaţiu Mălăele ar fi fost omagiat în cadrul Galei de deschidere a celei de-a 11 ediţii a Serilor Filmului Românesc.