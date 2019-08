Horoscop 1 august 2019. Zodia cu probleme de familie! Nu trebuie sa riste nimic

Horoscopul zilei de 1 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscopul zilnic pentru 1 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 1 august 2019 spune ca astazi nativii din zodia Leu vor avea parte de formarea aspectului de Luna Noua intocmai in semnul lor.

Horoscop zilnic Berbec - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Luna Noua le va aduce celor nascuti in zodia Berbec ocazia unui nou inceput in relatiile sentimentale. Nativii singuri vor cunoaste o persoana cu care sa inceapa o noua poveste de dragoste, iar in cuplurile de lunga durata se va aduce in discutie posibilitatea de a deveni parinti. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le va aduce ocazia sa vindece o durere sufleteasca, o rana din trecut, posibil chiar legata de o fosta relatie.

Horoscop zilnic Taur - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Cei nascuti in zodia Taur au parte de Luna Noua in sectorul familiei si al locuintei. Daca unii nativi vor reusi sa restabileasca o legatura cu parintii care a fost mult incercata, sa ierte ceva din copilaria lor care i-a amprentat, alti nativi vor reusi sa-si cumpere o casa, sa o renoveze. Horoscopul de azi pentru zodia Taur le poate aduce in cale o persoana din trecut, chiar din trecutul karmic, si astfel sa vindece o rana sentimentala ramasa necicatrizata.

Horoscop zilnic Gemeni - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Comunicarea va fi punctul forte al nativilor din zodia Gemeni deoarece Luna Noua intocmai in acest sector se va manifesta. Acestia vor avea ocazia acum sa inceapa niste studii, niste cursuri care sa-i ajute pe viitor in definirea unei directii profesoinale. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni ii atentioneaza ca pot fi dezamagiti, pacaliti de un prieten sau de o persoana din anturaj.

Horoscop zilnic Rac - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Luna Noua se va forma intr-un sector financiar, iar cei nascuti in zodia Rac vor avea numeroase oportunitati de a-si imbunatati situatia financiara in aceasta perioada. Este important ca nativii sa fie foarte atenti la tot ce se intampla in jurul lor pentru ca sansele pot veni intr-un mod surprinzator si neasteptat. Horoscopul de azi pentru zodia Rac le cere sa evite conflictele cu colegii de munca si superiorii.

Horoscop zilnic Leu - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Cei nascuti in zodia Leu au parte ed aceasta Luna Noua intocmai in semnul lor cu impact foarte puternic asupra personalitatii. Nativii vor trece prin schimbari (retusari radicale) de principii si nu este exclus ca unele convingeri de viata invechite sa fie inlaturate. Horoscopul de azi pentru zodia Leu le poate aduce ocazia de a relua o fosta poveste de dragoste sau de a cunoaste o persoana care sa le trezeasca interesul.

Horoscop zilnic Fecioara - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Pentru Fecioare acest context astrologic, chiar daca se petrece pe o casa a trecutului si a introspectiei, va aduce momente de liniste in care nativii vor putea sa se concentreze pe propria lor persoana si sa vindece traume si rani sufletesti din trecut. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioara le poate aduce o suma de bani neasteptata, un cadou sau un bun material.

Horoscop zilnic Balanta - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Cei nascuti in zodia Balanta au parte de o perioada in care distractia va fi cuvantul de ordine. Nativii se vor intalni cu prietenii, vor petrece timp alaturi de acestia, vor calatori si vor cunoaste noi persoane cu care sa lege relatii de lunga durata. Horoscopul de azi pentru zodia Balanta le ofera sansa de a vindeca o iubire din trecut sau ed a cunoaste pe cineva care sa le reaprinda flacara inimii.

Horoscop zilnic Scorpion - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Nativii din zodia Scorpion vor avea parte de noi inceputuri profesionale, de noi oportunitati de avansare in cariera si nu este exclus ca in aceasta perioada sa primeasca sarcini de natura sa-i responsabilizeze si sa le ofere ocazia de a prelua o functie. Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion le atrage atentia ca nu va fi usor sa preia conducerea, dar sa-si urmeze aspiratiile cu multa indrazneala si indarjire.

Horoscop zilnic Sagetator - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Luna Noua va deschide apetitul pentru distractie si calatorii, iar nativii din zodia Sagetator vor imbratisa cu mult entuziasm contextul. Nu este exclus ca la drum sa se indragosteasca si sa inceapa o noua relatie. Horoscopul de azi pentru zodia Sagetator ii atentioneaza ca pot trece printr-un proces de redefinire a unor principii si valori morale.

Horoscop zilnic Capricorn - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Pentru Capricorni va urma o perioada in care sectorul financiar va fi centrul de interes si nu este exclus ca nativii sa intre in posesia unei sume de bani, fie de la un partener de afaceri, colaborator, asociat, fie de la locul de munca, poate o suma restanta, poate obtinuta in urma unui parteneriat incheiat anterior. Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le cere multa atentie in semnarea contractelor si in negocieri.

Horoscop zilnic Varsator - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Cei nascuti in zodia Varsator au ocazia la aceasta Luna Noua sa deschida noi usi, noi orizonturi in relatia de cuplu. In timp ce unii nativi pot fi ceruti in casatorie, altii pot incepe o relatie de lunga durata. Horoscopul de azi pentru zodia Varsator ii poate pune pe nativi in ipostaza de a-si trasa noi directii in cariera, de a-si recontura scopurile si obiectivele de viitor.

Horoscop zilnic Pesti - Horoscopul zilei de 1 august 2019

Nativii din zodia Pesti pot reusi in aceasta perioada sa vindece o problema de sanatate mai veche sau chiar sa depaseasca o rana sufleteasca. Comunicarea le va fi aliat de baza acum. Horoscopul de azi pentru zodia Pesti ii atentioneaza ca sansele de a face schimbari la locul de munca exista, insa trebuie facute cu prudenta, mai ales daca este vorba de o schimbare a domeniului, a jobului in sine.