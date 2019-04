Horoscop 10 aprilie 2019. Momente importante in dragoste si un gest neasteptat

O zi cu multe surprize pentru nativi. Bucurati-va de tot ceea ce va ofera ziua, mai ales in compania celor dragi. Astrologii au vesti bune si in plan profesional.

Berbec

Berbecii sunt sfatuiti sa evite orice intalnire, aventura cu persoanele care au sentimente puternice fata de voi. Daca aveti deja o relatie, trebuie sa fiti precauti, pentru a nu rani sentimentele poersoanei iubite. Cel mai bine ar fi sa fiti cumpatati si sa va ganditi bine la planurile voastre de viitor. Daca nu aveti un partener stabil, aceste jocuri de scurta durata va pot afecta, spune horoscopul. Nu va jucati cu sentimentele, ci incercati sa va regasiti pe voi.

Taur

Taurii risca sa se trezeasca in mijlocul unor certuri sau conflicte astazi. Evitati situatiile tensionate si nu intrati in polemici, mai ales cu membrii familiei. S-ar putea sa deschideti subiecte din trecut care pot supara pe cineva. La serviciu lucrurile merg bine, ba chiar mai mult de atat, superiorii se vor simti multumiti de activitatea voastra din ultima vreme si va pot recompensa pe masura.

Gemeni

Gemenii au idei promitatoare, dar se plictisesc de fiecare in parte si tind sa isi abandoneze proiectele mult prea repede. Lasati-va inspirati de lumea inconjuratoare, de oamenii pe care ii iubiti si incercati sa creati lucruri frumoase, care va pot aduce succesul. Obstacolele nu vor inceta sa apara, dar depinde de voi daca veti stagna sau veti razbi in final. Norocul insa nu va va parasi in nicio secunda.

Rac

Astazi, nativii din Rac ar putea avea o atitudine superficiala, care le-ar putea incurca serios planurile personale. Asta, mai ales daca luati in calcul discutii pentru schimbarea locului de munca, daca aveti un examen sau confirmarea unor diplome. Pastrati atitudinea plina de umor pentru dupa finalizarea cu succes a tuturor treburilor, recomanda horoscopul. Seara e perfecta pentru o intalnire intre prieteni.

Leu

E posibil sa prinzi din zbor ceva ce te va deranja, astazi. Ar putea fi vorba despre un secret de familie, sau informatii confidentiale din viata cuiva apropiat. Dar nu trebuie sa te afecteze de la treburile pe care le-ai planificat. E nevoie de o atentie ridicata pentru a urmari performanta la munca sau la scoala a unei rude mai tinere. Seara, aminteste-ti ca viata e monotona fara romantism. Asa ca poate nu strica un cadou pentru partenerul tau.

Fecioara

E posibil ca astazi sa va simtiti visatori si va gasiti cu greu concentrarea pentru a analiza situatiile din jurul vostru. Nu e un moment potrivit pentru a incepe un parteneriat de afaceri si nici pentru achizitii scumpe sau alte investitii financiare serioase, spune horoscopul. Spre seara, o autoanaliza va va ajuta sa intelegeti greselile din trecut, pentru a nu le mai repeta.

Balanta

Balantele ar trebui sa se preocupe mai mult de starea lor de sanatate. Daca este necesar, consulta un specialist. Evita sfaturile netestate care abunda pe Internet. Un lucru valabil pentru toate problemele, indiferent de domeniu. Nu experimenta mancaruri nefamiliare si fereste-te de persoanele care nu inspira incredere, recomanda astrologii. Nu trebuie sa ai incredere decat in profesionisti si persoane cu experienta.

Scorpion

Scorpionii se vor bucura de vizita unor persoane pe care nu le-au mai vazut de ceva timp si impreuna cu care ai foarte multe amintiri. Un incident la locul de munca te poate destabiliza, dar te remontezi rapid. Astazi, vei face cunostintpa cu o persoana care te va ajuta in viitor. Vei primi un sfat pretios despre cum sa te feresti de raceli si infectiile sezoniere.

Sagetator

Astazi, Sagetatorii isi vor arata latura egoista fata de cei care i-au tratat intotdeauna cu atentie. Motivul acestui comportament este fie esecul unui proiect de afaceri, fie relatia de iubire in care au aparut semne de incertitudine. Nu incerca sa rezolvi singur toate aceste probleme. Va fi mult mai bine pentru tine daca accepti ajutorul prietenilor sau rudelor apropiate.

Capricorn

Nativii din Capricorn vor cunoaste, astazi, persoane noi. Depinde doar de voi tipul de relatie pe care il veti avea cu noile persoane care vor intra in viata voastra. Exista sansa ca unul dintre acesti oameni sa faca parte din viitorul vostru. Tot astazi veti trece prin numeroase stari de spirit, de la suparare la bucurie si extaz. Spre seara, este musai sa va petreceti timpul in cercul de prieteni apropiati. Bucurati-va de viata!

Varsator

Varsatorii vor fi, astazi, extrem de optimisti. Aveti incredere ca totul va fi bine, iar universul va va asculta. Gandirea pozitiva v-a ajutat intotdeauna sa treceti peste momentele mai putin fericite, astfel ca pentru voi este ceva normal sa fiti pozitivi pentru a schimba intreaga lume. Un prieten va va cere ajutorul si nu veti ezita sa ii veniti in sprijin. Este posibil sa aflati un secret ascuns

Pesti

Nativii din Pesti vor fi surprinsi de vizita unei vechi cunostinte. Exista sansa ca aceasta persoana sa aiba intentii bune sau, dimpotriva, sa va pregateasca ceva necurat. Evitati sa faceti dezvaluiri care sa va faca vulnerabili si conversatiile lungi cu aceasta persoana. Niciodata trecutul nu v-a ajutat in prezent sau pe viitor. Potentialul energetic va fi unul redus, astazi, insa nu va va afecta foarte mult. E bine sa dati mai multa atentie astazi persoanei iubite, spune horoscopul.