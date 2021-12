Ilie Năstase era vaccinat cu "apă de ploaie" dar sustine: "Nu m-a ferit complet de boală, dar aș fi făcut o formă mult mai gravă fără el!"

Celebrul tenisman Ilie Nastase a avut recent Covid, zice ca "in forma ușoara" pentru ca era vaccinat, dar in aceasta "forma ușoara" a fost internat in spital mai bine de o saptamana. Nastase e vaccinat cu J&J (doza unică), a carui eficacitate dupa numai trei luni scade la aproximativ 13%, ceea ce i-a facut pe multi cercetatori sa-l compare cu "apa de ploaie". Este vaccinul "preferat" de romanii care nu cred in eficienta serurilor dar vor "certificatul verde".

După ce a petrecut mai bine de o săptămână internat la Spitalul "Matei Balș" din Capitală, din cauza infectării cu COVID-19, Ilie Năstase (75 de ani) susține că a reușit să treacă cu bine peste boală, doar pentru ca era vaccinat. Cu toate ca a stat internbat si pe medicamentatie. O "forma usoara" presupune tratamentul la domiciliu, in niciun caz internarea, care nu apare la populatia "de rand" nici in formele medii, ci numai in cazurile grave. E bine insa ca Ilie Nastase e absolut convins ca numai vaccinul cu eficienta și de doar 3% in multe cazuri (arata un studiu facut pe 300.000 de subiecti) l-a "ferit" de forme grave. Altfel, e o veste foarte buna ca fostul tenisman de top se simte bine si ca nu are sechele.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă! Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu Johnson&Johnson!", a spus Ilie Năstase.