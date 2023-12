Imagini controversate din Gaza: Soldaţi israelieni arestează zeci de bărbaţi în lenjerie intimă VIDEO

Imagini din Gaza care au circulat joi pe reţelele sociale au arătat arestarea în masă de către armata israeliană a unor bărbaţi care au fost obligaţi să se dezbrace, să îngenuncheze pe stradă, să stea legaţi la ochi şi să se urce în remorca unui vehicul militar, relatează CNN.

Circumstanţele şi datele exacte ale reţinerii sunt neclare, dar identităţile unora dintre deţinuţi au fost confirmate de colegi sau membri de familie. Cel puţin unii dintre bărbaţi sunt civili fără afiliere cunoscută la grupuri militante, potrivit unei conversaţii avute de CNN cu una dintre rudele lor şi a unei declaraţii a unuia dintre angajatorii lor, o reţea de ştiri.

Monitorul Euro-Mediteranean pentru Drepturile Omului a postat imaginile şi a transmis într-o declaraţie pe site-ul său că „armata israeliană a reţinut şi a abuzat grav zeci de civili palestinieni".

„Monitorul Euro-Med a primit informaţii conform cărora forţele israeliene au lansat campanii de arestare aleatorie şi arbitrare împotriva persoanelor strămutate, printre care se află inclusiv medicil, persoane din mediul academic, jurnalişti şi bărbaţi în vârstă", se arară în declaraţie.

Forţele de Apărare Israelului nu au răspuns solicitării CNN de a comenta imaginile. CNN a localizat geografic unele dintre imagini în Beit Lahia, la nord de oraşul Gaza.

Mass-media israeliană, fără a indica o sursă, a descris imaginile ca pe o predare a membrilor Hamas. „Investigăm şi verificăm cine are legături cu Hamas şi cine nu", a spus el. „Îi arestăm pe toţi şi îi interogăm. Vom continua să distrugem fiecare dintre aceste bastioane până când vom termina".

