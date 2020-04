In plina pandemie, COTAR a pus încă o data gând rău asigurărilor, cu solutii abracadabrante!

Asa cum a semnalat in repetate randuri, polița RCA este vechi subiect de dispută între asigurători și transportatori și, ca de obicei, guvernanții sunt pusi in fata faptului să arbitreze aceasta chestiune delicata. Transportatorii reuniți sub sigla COTAR prezintă, insa, cele mai hilare soluții la situația actuală, dupa cum se va vedea in continuare.



Asociația la care facem referire reunește șoferi de tir, șoferi de taxi și firme de transport. Deși pagina oficială a Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România are update-uri din 2013, organizația devine vizibilă în diferite momente în care încearcă să impună (cu forța) puncte de vedere considerate favorabile membrilor, semnaleaza lumeapolitica.ro.

COTAR a fost anul trecut principalul adversar al companiilor de ride-sharing (UBER, Bolt, Clever etc). Cu mitinguri anemice, dar care amenințau că blochează orașele și comunicate agresive, oamenii Confederației au încercat să oprească exodul masiv de clienți de la taxiurile vechi și ponosite spre servicii digitalizate și fiscalizate. S-a pus presiune de la Guvern la Parlament și înapoi, s-au blocat străzi și s-au proferat amenințări. Toate manevrele COTAR au urmărit un singur lucru: monopolul taxiurilor să rămână neschimbat. Scandalul pe această temă s-a mutat de multe ori în stradă unde au avut lupte și încăierări între șoferii de taxi și free-lancerii de la ride sharing.

În paralel cu războiul contra UBER, transportatorii au pornit unul contra service-urilor auto. Reprezentanții COTAR au acuzat service-urile că măresc fraudulos prețul reparațiilor și că majoritatea firmelor de reparații auto nu respectă clienții și prin practica lor duc la mărirea primelor RCA pe care le suportă toți consumatorii. Răspunsul Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) a fost prompt. Șeful COTAR, Vasile Ștefănescu, a fost acuzat că face jocul Autorității de Supraveghere Financiară. Argumentul service-urilor era că fata lui Ștefănescu, Vanessa Păduraru, și ginerele acestuia, Cristian Laurențiu Păduraru, sunt angajați ai ASF.

Cu toate acestea, cele două asociații știu să-și dea mâna când le pică bine. Frământările COTAR și ASSAI referitoare la piața asigurărilor sunt vechi. În 2010, cele două organizații au încercat să-și facă în Malta o societate de asigurări. Atunci, cele două entități au apelat la serviciile denunțătorului preferat al DNA, avocatul Doru Boștină. Comunicatele de presa date publicității de COTAR in ultimii ani sunt parca trase la indigo. Asociația cere imperativ, trage semnale de alarma, emite opinii, invocă precedente, contestă decizii, lansează acuzații, își manifestă constant surprinderea față de orice, își încordează mușchii, amenință, se bagă singură-n seamă și când este, dar mai ales când nu este cazul. Ghiciți unde? Taman în sectorul asigurărilor.

Deși n-au depășit stadiul de a visa frumos la busines-uri off-shore în asigurări, cei de la COTAR pare că s-au profesionalizat peste noapte și, în ciuda evidențelor, știu cel mai bine cât de mari trebuie sa fie primele de asigurare, care este rata daunei combinate, care trebuie să fie profitul asigurătorilor, dar mai ales cât este profitul, care sunt și cum sunt comisioanele, cheltuielile de achiziție si salariile angajaților din asigurări, mai mentioneaza sursa citata.

Ultima găselniță a șefilor de la COTAR este suspendarea poliției de asigurare obligatorie. Practic, reprezentanții transportatorilor doresc să nu mai plătească RCA din cauza crizei cauzate de COVID-19 și să se prelungească valabilitatea poliței cu durata stării de urgență. Deși Autoritatea de Surpaveghere Financiară a răspuns Guvernului susținând faptul că o asemenea măsură ar mări prețurile la asigurări pentru toți șoferii din România, cei de la COTAR, cu multă grijă pentru cetățeni, aici incluzându-i și pe clienții lor, au declanșat Jihadul mediatic, anunțând că răbdarea transportatorilor a ajuns la final. Din nou.

Amanunte in acest caz AICI.