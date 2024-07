Incă o confirmare ca nucleul Pământului a inceput sa se invarta invers

Centrul foarte adânc al Terrei, o minge solidă de fier și nichel plutind într-o mare de rocă topită, nu numai ca a încetinit in rotaia sa, dar conform datelor pare ca a inceput sa se invarta invers în raport cu mișcarea Pământului însuși.

Nucleul interior a încetinit atât de mult încât practic a intrat în revers, potrivit Los Angeles Times. Descoperirea, făcută de geofizicianul John Vidale și colegul său Wei Wang de la Academia de Științe din China și publicată recent în revista Nature, oferă cea mai convingătoare dovadă de până acum că nucleul pare să funcționeze cu o minte proprie. „S-ar putea să oscileze înainte și înapoi, dar s-ar putea să fie și pe un parcurs aleatoriu. A mers într-o direcție pentru o vreme, apoi se întoarce în cealaltă direcție. Cine știe ce va face în continuare", a declarat Vidale.

Fluctuațiile care se petrec la 3.000 de mile sub noi nu vor afecta viața la suprafața planetei într-un mod vizibil, cel puțin deocamdată, a spus Vidale. „Practic nu există niciun efect asupra oamenilor, din câte am văzut. Este o parte a înțelegerii evoluției planetei. Ceea ce am vrea să știm mai în detaliu este care sunt forțele care mișcă nucleul interior", a mai spus cercetătorul. "Oamenii de știință au avut prima bănuială că nucleul interior se mișcă în anii 1990", a spus el.

A durat ani de zile pentru a susține acea teorie cu dovezi concrete, în principal din cauza dificultății de a studia o masă situată atât de departe - și suspendată într-o mare infernală de fier lichid cu temperaturi cuprinse între 8.000 și 10.000 de grade. În schimb, Vidale, care a fost directorul Centrului pentru Cutremure din California de Sud la USC între 2017 și 2018, a privit în interiorul planetei urmărind undele seismice de la cutremurele care au avut loc la vârful sudic al Americii de Sud.

Pe măsură ce undele treceau prin inima planetei, ele erau înregistrate pe 400 de seismometre poziționate la celălalt capăt al globului, în Alaska și nordul Canadei. Senzorii erau de același tip cu cei folosiți pentru a măsura vibrațiile solului în timpul testelor nucleare. El a comparat acele citiri rafinate cu semnalele de la cutremure înregistrate în anii anteriori pentru a vedea unde se potrivesc. Așa a determinat că rotația a scăzut din 2010. Înainte de asta, rotația nucleului accelerase.

Descoperirile adaugă la misterul celei mai insondabile părți a lumii noastre, a spus Vidale. Literatura și miturile legate de nucleul Pământului au umplut golul cunoașterii cu tot felul de idei fanteziste. „Nu sunt un mare filosof, dar cu toții am avut coșmaruri despre ce se întâmplă în interiorul planete", a spus Vidale. "Cu doar câteva sute de ani în urmă, oamenii credeau că planeta este goală și că acolo trăiesc oameni. Este destul de exotic - exotic ca Jupiter, dar este chiar sub picioarele noastre".

În clasicul science-fiction al lui Jules Verne din 1864, „Călătorie la centrul Pământului", un profesor german, nepotul său și ghidul lor coboară în planetă printr-un vulcan din Islanda - întâlnind pe drum caverne, un ocean subteran, dinozauri vii, creaturi marine ciudate și chiar un gigant preistoric care păstorește mastodonți - și sunt în final expulzați printr-un vulcan de pe coasta Siciliei. În lumea reală, niciun om nu ar putea supraviețui căldurii inimaginabile și presiunii zdrobitoare, chiar dacă ar exista un vehicul capabil să sape până la nucleu, a spus Vidale.

Este adevărat că nucleul exterior generează curenți electrici care susțin câmpul magnetic al planetei, dar Vidale spune că schimbările din nucleul interior de mărimea statului Texas sunt prea minuscule pentru a avea un impact. „Mecanica este că nucleul exterior circulă și creează un câmp magnetic, și astfel cumva trage nucleul interior înainte și înapoi", a mai spus Vidale. Cele mai recente descoperiri despre nucleul interior au alimentat dezacorduri viguroase între cei mai importanți oameni de știință ai Pământului și au dat naștere unor teorii opuse, spune Vidale.

Unii nu cred că nucleul se rotește deloc. Unii insistă că forțele de la suprafață, precum cutremurele, alterează temporar rotația. „Este interesant pentru că nucleul este destul de mare, se mișcă cu cantități măsurabile și este un mister. Facem progrese și vedem mai multe lucruri, discutăm cu oameni din întreaga lume și încercăm să obținem mai multe date (...) Ceea ce a făcut lucrarea noastră este că a convins majoritatea comunității", a concluzionat omul de știință.