Insectele cu creier robotizat au devenit realitate. Gândacii cyborg pot fi cei mai buni spioni in casele oamenilor in operatiuni de tip "Big Brother"

Inginerii din Singapore au fost inspirați de abilitatea gândacilor de a pătrunde în locuințele oamenilor prin cele mai mici crăpături, creând astfel gândaci-cyborg.

Pentru acest scop, s-a folosit specia de gândaci șuierători din Madagascar, care sunt echipați cu un "rucsac" ce conține mai mulți senzori și o mică cameră cu infraroșu. Acești gândaci cyborg sunt capabili să detecteze semnele de viață și să furnizeze informații critice pentru personalul din prima linie în situații de urgență. Dar in acelasi timp pot fi si cei mai buni spioni in casele oamenilor, care sa-i supravegheze si sa transmita informatii.

Electrozii sunt implantate deasupra sistemului nervos al gândacului și pot fi controlați cu ușurință de către un operator aflat într-o zonă sigură. Supranumit „un rucsac pentru gândaci", senzorii, bateria și camera cântăresc mai puțin de șase grame, ceea ce permite gândacului să transporte această tehnologie cu ușurință. Fiind capabil să se deplaseze rapid în și din spații mici, gândacul poate ajuta la reducerea timpului necesar pentru identificarea supraviețuitorilor prinși sub dărâmături.

Atunci când tehnologia detectează o victimă, sistemul alertează supraveghetorul, care transmite informațiile și locația către serviciile de urgență, astfel încât acestea să poată iniția misiunea de salvare. De asemenea, gândacii-cyborg utilizează o cantitate minimă de energie în timpul deplasării. Cele mai recente prototipuri pot funcționa până la opt ore cu ajutorul bateriilor, însă se speră că oamenii de știință vor putea dezvolta un sistem care să colecteze energie de la soare, pentru a le asigura o durată de viață și mai lungă.

Până în prezent, au fost testați zece astfel de gândaci, fiecare având o dimensiune de aproximativ 6 cm. Proiectul de dezvoltare a gândacilor-cyborg este realizat de Home Team Science and Technology Agency (HTX) împreună cu Universitatea Tehnologică Nanyang (NTU) și Klass Engineering and Solutions. temerea este insa ca aceste insecte computerizate vor putea fi folosite in opreatiuni de tip "Big Brother" impotriva cetatenilor.