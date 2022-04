Instanța desființează directoratul Hidroelectrica. "Perla energiei" se află în plin proces de listare!

Tribunalul București a decis să anuleze procedura prin care Hidroelectrica și-a ales directoratul în 2019. Procesul a fost inițiat de un fost director financiar concediat și apoi repus în funcție tot de către instanță. Hidroelectrica este în plin proces de listare la bursă, Fondul Proprietatea, acționar minoritar, dorind să listeze minim 15% din pachetul de 20% pe care îl deține la companie, până la finalul acestui an.

Directoratul Hidroelectrica ales este format din: Bogdan Badea, președinte, și membrii Marian Bratu, Răzvan Ionuț Pătăliu, Radu Cristian Pop și Cristian Vladoianu. Directoratul Hidroelectrica este remunerat cu o indemnizație fixă lunară netă, conform contract de mandat, de 22.846 lei.

Decizia instanței:

„Anulează procedura de recrutare şi selecţie pentru ocuparea a 5 posturi de membri ai Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA desfăşurată în perioada 10.04.2019-04.06.2019. Obligă societatea pârâtă să emită o nouă decizie privind o nouă procedură de recrutare şi selecţie. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, constând în onorariul de avocat în cuantum de 2.500 lei. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi, 12.04.2022". Decizia instanței nu este definitivă, încă, ci pe fond, iar Hidroelectrica o poate ataca.

Procesul a fost inițiat Petronel Chiriac, fost director financiar al companiei. În noiembrie 2017, Petronel Chiriac a fost concediat, dar ulterior a contestat decizia de concediere. Printr-o decizie pronunțată în decembrie 2020, instanța a hotărât să îi dea dreptate lui Petronel Chiriac și l-a repus în funcția deținută la Hidroelectrica înainte de concediere. De asemenea, Tribunalul a mai decis că Hidroeletrica trebuie să îi plătească lui Petronel Chiriac despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, de la data concedierii si până la reintegrarea efectivă, sume actualizate cu dobânda legală şi indicele de inflaţie, calculate la data plăţii efective, scria atunci Financial Intelligence.

Directoratul actual al Hidroelectrica și-a început mandatul în data de 10 iunie 2019, pentru 4 ani. Ministru al Energiei era atunci Anton Anton, membru ALDE. Ministerul Energiei este acționar majoritar al Hidroelectrica. Când a lansat procedura de recrutare a directoratului, Hidroelectrica aștepta de la membri trăsături precum „expunere sindicală și politică". Unul dintre obiectivele acestei conduceri era listarea la bursă a companiei. Procedura de listare nu a avut loc nici până în prezent, deși directoratul mai are doar un an din mandat, ci ar urma să aibă loc abia în acest an, în contextul în care acționarul minoritar Fondul Proprietatea a anunțat că își va lista propriul pachet de acțiuni.

„Hidroelectrica a luat act de decizia exprimată pe fond de Tribunalul Bucureşti în data de 12.04. a.c. cu privire la anularea procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea a cinci posturi de membri ai Directoratului societăţii, acţiune derulată pe parcursul anului 2019. Hotărârea - fără precedent în jurisprudenţa româneasă, nu este executorie şi nu produce efecte imediate, societatea urmând să facă toate demersurile legale şi procedurale necesare pentru a demonstra validitatea procedurii de selecţie - derulată în conformitate cu toate rigorile stipulate în OUG 109, şi a obţine o decizie favorabilă. Directoratul societăţii îşi respectă în continuare angajamentele şi sarcinile încredinţate la preluarea mandatului şi îşi exprimă încrederea că situaţia neobişnuită va fi clarificată de instanţele superioare. Din dorinţa de a respecta independenţa actului de justiţie, societatea nu doreşte să facă alte comentarii care ar putea fi de natură să influenţeze procedura juridică aflată în curs", a comunicat Hidroelectrica pentru Economedia.