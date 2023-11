Interlopi români, atacați de rechini în Bahamas: I-au trecut transpiratiile si au intrat in panica!

Mai mulți interlopi români, din Bacău, au fost atacați de rechini în Bahamas. Aceștia se aflau pe o barcă cu mai mulți migranți ilegali, în timp ce rechinii au încercat să răstoarne barca.

Despre scenele vecine cu teroarea au vorbit mai mulți apropiați ai clanului. „Am văzut pe apă niște triunghiuri negre care mergeau în cerc, în jurul bărcii. Un băiat din grup a întrebat într-o țigăească amestecată cu americănească ce se întâmplă. So, what? So, what? Călăuza, care intrase în panică, tot repeta că e the shark!", au povestit surse apropiate clanului, scrie spynews.ro.