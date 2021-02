Interlopul "Rechinul" cere presedintelui Mexicului sa aiba grija de fiul sau in cazul in care o sa fie asasinat

Florian Tudor, cunoscut drept "Rechinul", i-a cerut presedintelui Mexicului sa aiba grija de baiatul lui, in cazul in care o sa fie asasinat. Interlopul este acuzat de fraude informatice cu carduri de peste un miliard de euro. Gruparea pe care o conduce este acuzata si de alte infractiuni. In ancheta sunt implicati FBI-ul, autoritatile din Mexic si Politia Romana.

"In cazul in care mi se intampla ceva sau imi vor cauza disparitia, va incredintez dumneavoastra, Domnule Presedinte, sanatatea si viata fiului meu Florian, pentru ca nu vor putea sa-i asigure nevoile, pentru ca mi-au luat deja tot ce aveam si mi-au distrus toate firmele", spune interlopul Rechinu intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Mexicului. Mai mult, Rechinul sustine ca nu are nicio legatura cu politicienii care i-ar fi protejat reteaua in schimbul unor sume uriase de bani, asta dupa ce un lider de partid a fost demis din aceasta cauza si mai multi oameni din politica au recunoscut ca il cunosc pe interlop.

Florian Tudor mai sustine ca este doar victima unor jocuri de interese intre puterile politice locale si catalogheaza perchezitiile de acum doi ani ca fiind abuzive. In plus, sustine ca aceste "abuzuri" i-au afectat emotional familia, unul dintre copiii lui avand probleme de sanatate. Andreas Manuel Lopez Obrador, presedintele Mexicului, a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a cerut ca persoanele responsabile sa fie pedepsite, indiferent despre cine e vorba.

"Daca sunt functionari implicati si daca acestia fac parte din puterea executiva atunci trebuie sa fie cercetati si daca sunt responsabili, sa fie pedepsiti oricine ar fi. Daca aceste persoane incriminate sunt din alte puteri, financiare sau judecatoresti, trebuie cel putin sa fie denuntate pentru ca puteri indepente si autonome sa actioneze. Facem asa pentru ca nu trebuie sa ii acoperim", a declarat presedintele Mexicului. Banda, condusa de Florian Tudor, s-ar fi ocupat cu jefuirea bancomatelor din Cancun si din alte zone turistice din Mexic.

"Cu acordul consiliului pentru securitatea nationala al Guvernului presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, am blocat conturi ale 79 de persoane fizice si juridice apartinand de un grup infractional al unor persoane de nationalitate romana si mexicana, care s-au implicat in clonare de carduri de credit si debit in zone turistice din tara", a anuntat seful UIF, Santiago Nieto, pe contul sau de Twitter.