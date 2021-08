Isteria vaccinarii: FDA vrea să combată tratamentul cu Ivermectina cu toate ca si-a dovedit eficienta: "Stop. Nu ești un cal. Nu ești o vacă!"

Oficialii americani responsabili de sănătatea publică vor să combată agresiv promovarea Ivermectinei, un medicament antiparazitar pentru animale, drept tratament pentru COVID-19, relatează CNN. Asta cu toate ca in multe cazuri, Ivermectina si-a dovedit eficienta iar multe studii arata ca are o actiune amelioratoare pentru simptomele bolii daca este luata in faza initiala. In schimb, se promoveaza la fel de agresiv vaccinarea si nu se incurajeaza descoperirea unui tratament corespunzator.

"Nu ești un cal. Nu ești o vacă!", a notat pe Twitter sâmbătă Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) din Statele Unite, adăugând că: "Pe bune. Opriți-vă!". Mai multe persoane din mass-media conservatoare - printre care prezentatorii Fox News Tucker Carlson, Sean Hannity și Laura Ingraham - au menționat medicamentul antiparazitar drept posibil tratament pentru COVID-19. Ivermectina a revenit în discuția publică din SUA ca parte a ultimei campanii de atacare a unor oficiali responsabili de sănătatea publică pentru că promovează vaccinurile anti-Covid drept cea mai bună metodă de a trece peste pandemie, în detrimentul „tratamentelor alternative".

De-a lungul pandemiei atât Fox News cât și alte televiziuni, podcasturi, emisiuni radio și site-uri web conservatoare au promovat tratamente a căror eficacitate împotriva COVID-19 nu a fost dovedită, în același timp punând sub semnul întrebării eficacitatea măștilor de protecție și a vaccinurilor. De exemplu, mai mulți prezentatori ai Fox News au promovat anul trecut timp de luni de zile hidroxiclorochina, un medicament antimalaric, drept posibil medicament pentru COVID-19, în pofida faptului că studiile au arătat că aceasta nu este eficace împotriva bolii și că luarea sa fără recomandarea medicului ar putea avea efecte secundare negative. FDA nu mentioneaza si efectele negative ale vaccinurilor pe care le-a aprobat "de urgenta", sustinand o imunizare masiva serologica.

FDA a avertizat de luni de zile și că Ivermectina poate prezenta pericole pentru sănătate și a notat că a primit "numeroase rapoarte privind pacienți care au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost spitalizați ca urmare a faptului că au luat pe cont propriu ivermectina destinată cailor". Deși există utilizări ale acestui medicament și pentru oameni, FDA nu a aprobat folosirea sa pentru tratarea sau prevenirea COVID-19 la oameni. "Luarea unui medicament pentru uz neaprobat poate fi foarte periculoasă. Acest lucru este valabil și în cazul ivermectinei", notează site-ul FDA. "Circulă multe dezinformări, s-ar putea să fi auzit că este ok să iei doze mari de ivermectină. Nu este adevărat", mai subliniază FDA.