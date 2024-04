ISW contrazice varianta ucraineană: Nicio dovadă vizuală că forțele ucrainene au avariat sau distrus aeronave sau infrastructură

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) nu a găsit încă nicio dovadă vizuală că forțele ucrainene au avariat sau distrus aeronave sau infrastructură la oricare dintre cele patru baze aeriene vizate de drone vineri seara, notează Ukrainskapravda.

Analiștii militari au remarcat că imaginile de geolocalizare arată explozii și activarea apărării aeriene rusești în apropierea tuturor bazelor aeriene, cu excepția Yeisk.

Imaginile din satelit primite pe 4 aprilie indică faptul că baza aeriană din Engels avea: trei bombardiere strategice grele Tu-160, cinci bombardiere strategice Tu-95, un avion de transport Il-76 și un bombardier Tu-22; zece avioane de antrenament de luptă L-39, cinci avioane de transport An-26, avioane de transport An-74, avioane de transport An-12, patru avioane Su-27, patru avioane Su-25, o aeronavă Su-30, mai multe elicoptere Ka-52 și Mi-8 la Baza Aeriană Yeisk; 29 de avioane, în principal Su-34, pe aerodromul Morozovsk.

ISW a remarcat, de asemenea, că loviturile cu drone ucrainene vizează de obicei numai baze aeriene individuale din Rusia, iar capacitatea Ucrainei de a lovi patru baze aeriene separate într-o singură serie de lovituri reprezintă o creștere semnificativă a capacității. ISW consideră că loviturile ucrainene împotriva țintelor de pe teritoriul Rusiei sunt o componentă necesară a campaniei ucrainene de degradare a industriilor care sprijină eforturile militare și capacitățile militare ale Rusiei.

Armata rusă folosește în mod obișnuit bombardiere strategice Tu-95 bazate la Baza Aeriană Engels pentru a lansa rachete de croazieră X-101/X-555 împotriva țintelor din Ucraina, iar în 2023, armata rusă avea aproximativ 60 de avioane Tu-95. Dacă lovitura este confirmată, pierderea potențială a aproximativ cinci procente din bombardierele strategice Tu-95 ale Rusiei într-o singură lovitură ar fi semnificativă.

