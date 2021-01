Jandarmeria e incapabilă sa explice discriminarea intre slujbele religioase si manifestarile culturale legat de numarul de participanti

Tot mai multi artisti din România, actori, cantareti, sculptori, pictori etc. sunt revoltati de masurile luate de guvernanti cu discriminare. In vreme ce ei nu pot organiza manifestari culturale, precum concerte, spectacole de teatru, expozitii de arta, pentru ca nu sunt permise de starea de alerta, alte reuniuni cu numar mare de persoane este permis, legea fiind valabila doar pentru unii, sau pentru anumite situatii care de multe ori se bat cap in cap cu altele.

Au existat mai multe reactii legat de manifestarile religioase care pana la urma au fost permise, in ciuda regulilor ce s-au dorit a fi impuse de autoritati. Artistii, indiferent de domeniu, atrag atentia ca nu sunt impotriva credintei, sau a Bisericii, ci doar a situatiei disciminatorii, ceea ce ii obliga pe ei sa nu-si poata desfasura activitatea si sa nu poata castiga banii necesari subzistentei, multi dintre ei fiind aproape de faliment prin firmele lor, familiile lor fiind amenintate de foame si datorii uriase.

In acest sens, una dintre postarile pe retelele de socializare care demonstreaza foarte clar situatia la care s-a ajuns este a lui Alin Dincă, solistul vocal al formatiei "Trooper", care comenteaza o stire difuzata de Digi24 sub forma unui interviu cu un reprezentant al Jandarmeriei care nu poate explica aceasta "exceptie de la regula". Cum poate fi valabila o intrunire cu mii de participanti fata de alte activitati limitate ca numar de persoane. Redem in continuare postarea si clipul video la care face referire:

"Trebuie sa ascultati ce se discuta in cele 2 minute de mai jos! Chiar trebuie! Atentie! Nu este o postare impotriva Bisericii. Cu atat mai putin impotriva credintei! Nu este o postare impotriva mastilor si a metodelor de protectie in fata covid19. Este o postare care subliniaza o data in plus ca legile sunt doar pentru unii. Pai daca avem cu totii dreptul la credinta... nu e logic sa avem si dreptul la munca? Adica eu nu pot sa ma vad acasa la mine cu 5 prieteni, insa ei pot sa se adune mii!!! E corect? Eu nu pot sa ma plimb singur dupa ora 23 pe strazi... dar ei se aduna mii! Eu nu pot sa-mi fac meseria! Iar ei se aduna mii! Cum?", scrie Alin Dincă pe pagina sa de Facebook.